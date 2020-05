Tim Sweeney: el SSD de PlayStation 5 está muy adelantado al de las PC

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Hoy por la mañana Epic Games tomó por sorpresa a la industria de los videojuegos con la revelación del Unreal Engine 5. Lo que sorprendió todavía más es que la compañía hizo la demostración de esta tecnología con ayuda de un PlayStation 5. Quizá te preguntes por qué Epic Games decidió presentar el Unreal Engine 5 en la consola de Sony, pues bien, más allá de compartir el "5", de acuerdo con el jefe de la compañía, esto se debe a que el sistema SSD del sistema fue el ideal para mostrar esa clase de demo, aparte de que es gracias a la buena relación con Sony que han trabajado más de cerca en PlayStation 5.

Luego de la presentación del nuevo motor gráfico y la tecnología de iluminación que incluirá, Tim Sweeney, en una entrevista con VentureBeat, habló sobre las capacidades del PlayStation 5 y elogió lo que Sony consiguió con su consola. Sweeney mencionó que Sony no sólo tomó un gran GPU y el “último hardware de PC” y lo unió en PlayStation 5, sino que hizo un gran trabajo diseñándolo.

El demo de Unreal Engine 5 saca ventaja del SSD de PlayStation 5

“La arquitectura de almacenamiento en el PlayStation 5 está muy adelantada a cualquier cosa que puedas comprar en una PC por cualquier suma de dinero actualmente. Es genial ver esa clase de innovación. Ayudará a guiar a las futuras PC. [El mercado de PC] verá el lanzamiento de esta cosa y dirá: ‘Wow, con 2 SSD, tenemos que alcanzarlos’”, expresó Sweeney.

Según explicó el director general de Epic Games a IGN, el PlayStation 5 “pone una gran cantidad de memoria flash muy muy cerca al procesador a tal grado que cambia la manera en la que los juegos pueden transmitirse, algo que destaca mucho en la clase de demos como el que presentaron.

El Unreal Engine 5, como el PS5, está enfocado en eliminar tiempos de carga

Como recordarás, en la presentación del ingeniero de Sony Mark Cerny sobre las capacidades del PlayStation 5 se hizo énfasis en la arquitectura de almacenamiento, lo que hacía pensar que será uno de los puntos más fuertes de la consola y al parecer se favorecerá también de la tecnología de Unreal Engine 5, pues el objetivo de este motor es también la disminución de los tiempos de carga.

“[En generaciones de consolas anteriores] Tenías una escena hermosa y un largo tiempo de carga y luego otra hermosa escena. Eso interrumpía la experiencia de juego. Nuestro objetivo para la siguiente generación no es más que mundos fluidos y continuos y permitir a los desarrolladores alcanzar eso. Puedes tener este grado de fidelidad hasta tantos kilómetros y Gigabytes como quieras”, comentó Sweeney.

Es importante destacar que la PC y Xbox Series X también podrán sacar provecho de las bondades del Unreal Engine 5 y las velocidades de memoria, pero indicó que su estrecha relación con Sony les ha permitido trabajar de manera más cercana con PlayStation 5 y su arquitectura de almacenamiento, según explicó el director general de Epic Games en una entrevista con The Verge.

Tim Sweeney refiere que tiene una estrecha relación con Sony, lo que ha hecho posible que trabajen de forma igualmente cercana en el desarrollo del almacenamiento del sistema. Al parecer esta relación con la compañía nipona ha significado que varios juegos publicados por Sony llegaran a PC gracias a la Epic Games Store, como Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human y Predator: Hunting Grounds.

