Publicación insinúa que el anuncio de un nuevo juego de Batman es algo lejano

Desde hace meses, los rumores sobre un nuevo juego de Batman comenzaron a hacer ruido en distintos frentes, después de todo la historia reciente de la franquicia, construida a partir de Batman: Arkham, serie de Rocksteady, es suficiente justificación como para que el Caballero de la Noche siga su paso por los videojuegos. Hasta este momento, se piensa que Warner Bros. Montreal y aunque hay pistas que así lo indican e hicieron pensar en una pronta revelación, parece que no será así.

Luego de que reportes surgidos en medio de la emergencia por COVID-19 señalaran que Warner Bros, preparaba una conferencia en E3 2020 y en ella se presentaría el nuevo juego de Batman, se pensó que el proyecto se presentaría de otra forma, tal como lo han hecho o lo piensan hacer otras compañías. Obviamente el camino indicaba que podría hacerse algo en línea, pero nada se hizo oficial. Sin embargo, hoy la cuenta oficial de Warner Bros. Montreal usó su cuenta de Twitter para expresar algo, pero no es lo que los fans esperaban.

La publicación del equipo de desarrollo que supuestamente está encargado del nuevo juego de Batman agradece a los fans por su entusiasmo para el próximo proyecto. Sin embargo, posteriormente señala que este canal de información se dedicará a mostrar lo que sucede en el estudio, en particular información y contenido sobre quienes lo conforman y su pasión por los videojuegos.

Thank you very much for the enthusiasm for our next project. At this time, our channel will showcase the studio: Who we are and why we love making games! So stay tuned!🎮