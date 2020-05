Microsoft rompió algunos estándares en la creación del Xbox One de Cyberpunk 2077

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Como recordarás, hace algunas semanas se reveló una fabulosa edición limitada de Xbox One X inspirada en Cyberpunk 2077. Como pudiste ver, tendrá muchos detalles del juego y si aún estás indeciso sobre si comprarla o no, quizá este video te ayude a decidir, ya que en él no sólo se muestra la consola de cerca, sino que también se explica la filosofía detrás de su diseño.

El video se deja ver a los directores de diseño de Xbox, Carl Ledbetter y Monique Chatterjee, que se encargan de todos los modelos especiales de la consola, y que siempre buscan adoptar la esencia del juego y comunicarla a través de detalles físicos. En poco más de 10 minutos hablan sobre como fue el proceso para construir el artículo de edición limitada de Cyberpunk 2077 y Xbox.

Al inicio se partió de 4 diseños que preparó Chatterjee y de los cuales se llegó al diseño final, en el cual se identifican detalles de los descartados. Estos modelos iniciales se obtuvieron luego de que los creativos extrajeran la esencia del título, tomando como muestra el trailer que se mostró en E3 2018.

Luego de tener las carcasas prototipo, el equipo de Xbox tuvo que ir a Polonia para presentarlos al equipo creativo de CD Projekt RED para recibir su aprobación. Luego de presentar la consola a miembros del estudio, como el diseñador gráfico líder Przemysław Juszczyk y el artista Paweł Mielniczuk, el equipo creativo decidió que el modelo tenía que representar la diversidad de Night City.

La consola captura de manera fantástica los mundos de Night City

Como resultado, la carcasa se divide en 2 partes, la inferior y la superior, muy dispares entre sí. En la parte superior se ve una amalgama de componentes, cada uno con características muy diferentes y que captura un estilo de arte kitsch. Por el lado inferior, se muestra el lado militar nuevo de la ciudad, que da la apariencia de los edificios corporativos vandalizados, que al final se acopla en una relación simbiótica, como en el juego: los cyberpunks necesitan las corporaciones de tecnología para sobrevivir y viceversa.

El control edición especial también tiene mucho que decir, pues en él se representan características visuales de Johnny Silverhand el personaje interpretado por Keanu Reeves. Quizá el control no tenga mucha relación visual con respecto a consola, pero hay una razón para ello. De acuerdo con el equipo, se enfocaron transmitir la esencia de Silverhand en el control y es por esto por lo que se distinguen características como la dualidad de color plateado y rojo, también se pueden ver detalles grabados como la marca “No Future” y el símbolo de la banda de los Samurai.

Según el equipo creativo de Xbox, éste fue el diseño con el que se ha tomado más libertades, ya que incluyen detalles que nunca habían sido incluidos en otra edición. Entre los que más destaca es el cable HDMI de color cian, aparte de los detalles que brillan en la oscuridad en la parte superior de la consola.

Te dejamos con el video a continuación.

¿Qué opinas del diseño? ¿Te llamó la atención? ¿Piensas comprar esta edición de Xbox One X o ya la preordenaste? Cuéntanos en los comentarios.

Si ya no puedes esperar por el lanzamiento del nuevo juego de CD Projekt RED y quieres jugarlo con mucha mercancía del juego, entonces quizá te interese saber que ya se anunciaron varios Funko Pop! de Cyberpunk 2077 y lo mejor de todo es que habrá una edición exclusiva que brilla en la oscuridad.

Cyberpunk 2077 debutará el próximo 13 de septiembre en PlayStation 4, Xbox One, PC y Google STADIA. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas su ficha.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

