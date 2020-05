Estudio de Tomb Raider comparte atuendos de Lara Croft para Animal Crossing

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

No cabe duda de que Animal Crossing: New Horizons ha sido toda una sensación. El título es tan popular que hasta lo juegan celebridades, ha servido para llevar marcas de ropa al mundo virtual e incluso se ha usado para organizar citas virtuales de Tinder. El simulador de Nintendo ha ido más allá a tal grado de unir marcas de videojuegos que no dudan en sumarse a esta popularidad y compartir con los fans. Pues bien, la más reciente en hacerlo es Square Enix, que compartió contenido oficial para Animal Crossing: New Horizons inspirado en Tomb Raider.

Por medio de una publicación en tumblr, el estudio encargado de las entregas actuales de Tomb Raider, Crystal Dynamics (filial de Square Enix), compartió con los fans algunos diseños que capturan la apariencia de Lara Croft en las diversas aventuras que ha vivido en las últimas décadas.

Por si te lo perdiste: con esta herramienta puedes crear tus propios diseños y llevarlos a Animal Crossing: New Horizons.

La desarrolladora confeccionó algunos atuendos inspirados en la apariencia clásica de Lara Croft y en las entregas Angel of Darkness y Tomb Raider (2013) para que los usuarios puedan vestirse como la legendaria cazarrecompensas. Si estás interesado en las prendas que creó el estudio puedes acceder a ellas usando el código de creador MA-5858-0335-8877 en la tienda dentro del juego.

Por si fuera poco, la desarrolladora, aparte de diseñar los atuendos, compartió algunas combinaciones que se pueden conseguir con prendas que se incluyen en el juego, las cuales evocan a Lara en su juventud y a Lara de Rise of the Tomb Raider. Te dejamos con el nombre de las prendas para que así vistas a tu perosnaje.

Para finalizar, Crystal Dynamics compartió ilustraciones que no sólo se limitan al rostro de Lara Croft en sus diferentes etapas, sino que también se pueden ver diseños de artículos clave en varias entregas en su historia. Puedes encontrar una lista extensa de ilustraciones pixeladas, así como su código QR en este álbum oficial que compartió la desarrolladora, así que, si eres fan de Lara Croft, no esperes más para decorar tu isla y mostrar tu amor por la serie.

As promised, here are some #TombRaider QR codes for #ACNH so you can decorate your island with art featuring iconography, artifacts, and lady Lara herself! Tag us in your screenshots so we can see your in-game TR tributes!



🔗https://t.co/b0VUKwW2z5 pic.twitter.com/YFYvIeTkmJ