Pokémon GO: un nuevo paquete ofrece 3 inciensos casi regalados

¿Te gusta jugar Pokémon GO, pero con la situación ocasionada por la contingencia sanitaria no puedes salir a atrapar más Pokémon? Si ya no tienes incienso para llamar la atención de criaturas, entonces presta atención, que ya puedes conseguir un paquete con varios inciensos casi regalados.

Desde el inicio de la pandemia por el coronavirus (COVID-19), Niantic ha modificado algunas características de Pokémon GO con el fin de que los jugadores que no pueden salir a las calles puedan atrapar criaturas desde casa. Una de estas medidas es la puesta en venta de paquetes especiales que ofrecen mucho contenido a cambio de 1 Pokémoneda; es decir, prácticamente regalados.

Por si te lo perdiste: Niantic planea implementar medidas para que los jugadores consigan Pokémonedas sin salir de casa.

El último paquete a cambio de 1 Pokémoneda ya fue anunciado, pero en realidad hay más, pues Niantic ya puso disponible en la tienda dentro del juego un paquete con el que se pueden conseguir 3 inciensos por sólo 1 Pokémoneda y que estará disponible por tiempo limitado.

Por si no lo sabes, esta medida forma parte de la celebración del Día del Incienso, que se llevará a cabo dentro de algunas horas, el domingo 16 de mayo, en el cual, como te informamos hace algunos días, la función de este artículo se potenciarán durante este día con el fin de atraer a Pokémon tipo Siniestro y Agua, que aparecerán con mayor frecuencia.

Esta oferta es muy buena, en especial porque estando en casa es la única manera de que muchos Pokémon aparezcan sin necesidad de caminar. Si quieres saber sobre los horarios y todos los Pokémon que estarán disponibles, te invitamos a checar esta página.

Our Incense Day event featuring Carvanha has started in some regions! Remember that yours starts on May 17 at 11 a.m. local time. pic.twitter.com/YlWogR7xIZ