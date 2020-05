¿Habrá microtransacciones en los remasters de Tony Hawk? Activision lo explica

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

A inicios de esta semana, Activision y Vicarious Visions confirmaron que trabajan en versiones mejoradas de las primeras entregas de Tony Hawk’s Pro Skater, que llegarán en un paquete llamado Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2. Aunque los títulos originales debutaron hace alrededor de 2 décadas, incluirán algunas mejoras que los harán adaptarse a los estándares modernos. En los viejos tiempos, no existían las microtransacciones ni el cross-play en los videojuegos, por lo que no fue posible incluirlos en los juegos originales, pero tal parece que esto podría ser diferente para la colección mejorada.

En una entrevista con GameSpot, el jefe de Vicarious Visions, Jen Oneal, habló sobre algunos detalles de Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 y entre ellos destacó la posible adición de contenido adicional por medio de microtransacciones; es decir, que se podría desbloquear con dinero real.

De acuerdo con Oneal, no habría microtransacciones en el estreno del juego, enfatizando que el paquete ofrecerá una experiencia completa, pero está abierto a la posibilidad de que se añadan más adelante si los jugadores quieren contenido adicional, de acuerdo con GameSpot. Esto quiere decir que, por lo menos el contenido de las versiones se respetará y se incluirá en el paquete original de lanzamiento, y que, en caso de que haya DLC o microtransacciones, sería contenido aparte.

“Todo lo que ves en el lanzamiento se desbloqueará con gameplay. No estamos planeando tener monetización en el lanzamiento”, expresó Oneal.

¿Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 tendrá cross-play?

Otro tema interesante del que se habló en la entrevista es la posibilidad de que el título cuente con funcionalidades cross-play. Cada vez es más común que los juegos actuales permitan jugar a los usuarios juntos sin importar la plataforma, por lo que para muchos es posible que Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 incluyan esta característica a pesar de que las entregas originales debutaron hace más de 2 décadas y no la incluían.

Al parecer, Activision y Vicarious Visions guardan una sorpresa relacionada con este tema, pues cuando el jefe del estudio fue cuestionado sobre esto mencionó que hablarán más acerca del cross-play “cuando el momento llegue”. Así pues, lo que los fans pueden pensar es que, en caso de tener funcionalidades cross-play, el título podría compartir récords o tablas de liderazgo sin importar la plataforma. Tendremos que esperar para saberlo.

¿Qué opinas acerca de esto? ¿Te gustaría que esta colección mejorada cuente con contenido adicional que se desbloquee con dinero real? ¿Crees que tenga soporte para cross-play? Cuéntanos en los comentarios.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 se venderá en diferentes ediciones y la más costosa incluirá una tabla para patinar. Si estás interesado en el título y quieres ver como se juega, entonces te recomendamos echar un vistazo a este gameplay en el que Jack Black y Tony Hawk muestran sus trucos.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 estará a la venta a partir del próximo 4 de septiembre en PlayStation 4, Xbox One y PC (vía Epic Games Store). Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas esta página.

