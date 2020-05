Pokémon GO: camisetas de la nueva colección de UNIQLO llegaron gratis al juego

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Pokémon es una marca muy prolífica cuyos productos no se limitan al sector de los videojuegos y el anime. The Pokémon Company ha trabajado para que llegue también al mundo de la industria textil y la más reciente colaboración en este ámbito la llevó a cabo con la marca de ropa UNIQLO, gracias a la que ya está a la venta una colección fascinante. Para celebrar este acontecimiento, Niantic anunció hoy que habrá contenido con esta temática en Pokémon GO.

La desarrolladora dio a conocer hoy que, como parte del lanzamiento de la colección With Pokémon, se añadirán al título móvil 3 camisas con un diseño genial, las cuales conforman la alineación que se puede encontrar en tiendas físicas UNIQLO, así como en la tienda en línea.

Puedes vestirte con las camisas en Pokémon GO y en la vida real

En concreto, estarán disponibles sin costo camisetas con diseños inspirados en Pikachu, Eevee y Ditto, las cuales puedes ver abajo. Si alguna te llama la atención y quieres que tu personaje la use, sólo es necesario ir a la Tienda de moda y seleccionarla. Por otro lado, si alguna de ellas te agradó y te gustaría usarla en la vida real, te recordamos que puedes encontrar estos y varios diseños más en la tienda en línea de UNIQLO a cambio de $9.90 USD (niños) y $14.90 USD (adultos). En este enlace puedes encontrar toda la colección.

Prendas de la colección With Pokémon

¿Qué opinas de los diseños? ¿Hay alguno que te gustó? ¿Planeas comprar alguna camisa en la tienda de UNIQLO? Cuéntanos en los comentarios.

Aprovechamos que estás vistiendo a tu personaje a la moda para informarte que no hay mejor manera de lucir las nuevas prendas que participando en el próximo Día de la Comunidad, en el que los Entrenadores Pokémon podrán capturar una gran cantidad de ejemplares del Pokémon Bellota. Asimismo, puedes prepararte para votar por los próximos Pokémon destacados del Día de la Comunidad.

