Total War: Warhammer 2 incluye una referencia a Henry Cavill en próximo DLC

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

No cabe duda de que los videojuegos son un pasatiempo que no es ajeno a las celebridades. Estamos en una era en la que este hobby tiene un mayor alcance y es más común saber de personas famosas que disfrutan de jugar. Henry Cavill es una de ellas. El actor que interpreta a Geralt de Rivia en la serie de Netflix de The Witcher ha dejado claro algunas veces que es jugador y que una de sus franquicias preferidas es Warhammer. Pues bien, los desarrolladores de esta serie decidieron incluir una interesante referencia al actor en el próximo DLC de Total War: Warhammer 2.

Tal como refiere PCGamesN, en The Warden and The Paunch, el siguiente DLC que llegará pronto a Total War: Warhammer 2, la desarrolladora Creative Assembly hace una referencia a Henry Cavill. De acuerdo con el sitio, uno de los amigos del protagonista del DLC, Eltharion, tiene un amigo, Cavill, el Maestro del saber de Hoeth.

Este personaje tiene unas habilidades que hacen referencia al actor, como “White Wolf” (quizá recordando su experiencia como destructor de monstruos en The Witcher). Además, aparece un texto en el que se lee “Buenas ideas a veces necesitan apoyo vocal y público para hacerlas realidad”, que ayuda a evocar las actividades que disfruta hacer Cavill, como pintar las figuras miniaturas de Warhammer durante la pandemia.

Por si te lo perdiste: Henry Cavill prefiere la PC sobre las consolas.

Creative Assembly confirmó que se trata de una referencia al actor

Gracias a un comunicado que recibió PCGamesN, el director del juego, Richard Aldridge, comentó que, al igual que los fans, él también siente emoción al jugar con un nuevo personaje o pintar sus miniaturas en casa y confirmó que la inclusión de Cavill, el Maestro del saber de Hoeth, es en efecto un guiño al actor británico, pues el estudio pensó que con el nuevo DLC sería un buen momento para incluir a Henry.

“Así que cuando vi un cierto señor Cavill mencionando que no hay otra cosa que disfrute más que jugar Total War: Warhammer o pintar unos cuantos modelos en su tiempo libre, pensé que sería divertido de alguna manera inyectarlo en el juego, como lo hemos hecho con varios desarrolladores en estos años. Incluso puedes encontrarme”, comentó Aldridge.

Te dejamos con una imagen de Cavill (vía PCGamesN).

Cavill, el Maestro del saber (vía PCGamesN)

¿Qué te parece esta referencia al actor? ¿Comprarás este DLC? Cuéntanos en los comentarios.

Henry Cavill fue afectado por el brote del coronavirus (COVID-19). Cuando comenzaba el aislamiento en varias partes de Europa se decidió que la producción se suspendería. Por esta razón, el actor pasó mucho tiempo en su casa y para aligerar el encierro un día compartió en sus redes sociales que estaba pintando figuras miniatura de Warhammer. Puedes checar más notas relacionadas con Henry Cavill si visitas esta página.

The Warden and The Paunch estará a la venta a partir del próximo 21 de mayo en PC. Si deseas saber más noticias relacionadas con Total War: Warhammer 2, te invitamos a checar su ficha.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente