Así respondió Henry Cavill cuando le preguntaron si prefiere PlayStation o Xbox

Antes de que se confirmara que Henry Cavill sería el responsable de interpretar a Geralt de Rivia en The Witcher de Netflix, muchos se sorprendieron al enterarse de que es entusiasta de los videojuegos y fanático de la saga de CD Projekt RED. Desde entonces a muchos les ha quedado la duda, ¿cuál es su plataforma favorita? Ya tenemos la respuesta.

En una reciente entrevista con NME como parte de la promoción de The Witcher, Cavill fue cuestionado sobre PlayStation o Xbox One. Su respuesta fue corta, directa y dejó clara sus preferencias de gaming: “PC”, dejando claro con su expresión que para él la respuesta era muy obvia.

Más adelante, Cavill señaló que entró al mundo del PC gaming gracias a su papá, quien se lo inculcó desde que era joven. También mencionó que aún no arma una PC por sí mismo, pero que espera que ese sea su próximo proyecto una vez que tenga tiempo.

“Mi padre me metió [al mundo del PC gaming] cuando era muy, muy joven. (…) Aún no me aventuro a armar una computadora por mí mismo, pero he tenido PC personalizadas a lo largo de los años. Ese será mi próximo proyecto, apenas encuentre el tiempo y la valentía suficiente para armar mi propia PC”, fueron las palabras del actor.

Si eres fan de Cavill, es probable que su respuesta no te sorprenda. Después de todo, el actor británico nunca ha escondido su pasión por los videojuegos y la PC. De hecho, en entrevistas ha contado que es fanático de World of Warcraft e incluso estuvo cerca de perder la oportunidad de interpretar a Superman en Man of Steel por estar jugando el MMO de Blizzard. Asimismo, ha revelado que suele jugar Total War y Overwatch.

¿Qué te pareció la respuesta de Cavill? ¿Cuál es tu opinión sobre sus gustos de gaming? Cuéntanos en los comentarios.

The Witcher se estrenó en Netflix el 20 de diciembre. Puedes saber más sobre esta serie si lees nuestro artículo especial o si haces clic aquí.