Los protectores de la Tierra se embarcarán en una nueva aventura en Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 pronto recibirá contenido nuevo gracias a su expansión Aftermath. Lo más atractivo de esto es que se expandirá la historia del juego, pues se explicará lo que sucederá después de lo que ocurrió en la narrativa original. Si estás ansioso por saber lo que hicieron los peleadores después de la campaña de Mortal Kombat 11, entonces no puedes perderte el nuevo video que compartió la desarrolladora del juego, NetherRealm Studios.

SPOILER: el video del que te hablaremos contiene detalles de la historia de Mortal Kombat 11, pues aparecen escenas posteriores a lo que pasó en el juego base, así que te recomendamos evitar leer las siguientes líneas o no ver el video si quieres descubrir la historia jugando.

Como te contamos, el video retoma los eventos de Mortal Kombat 11. Liu Kang, el protector de la Tierra, está listo para activar el reloj de arena de Kronika para reiniciar la historia. Pero debido a que la corona de Kronika fue destruida, el Dios del Fuego hará equipo con Shang Tsung, Fujin y Nightwolf para ir al pasado y recuperar la corona para salvar los mundos.

Si ya no puedes esperar el debut de esta expansión y quieres obtenerlo en cuanto esté disponible, te contamos que llegará a las tiendas digitales de PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch a las 10:00 AM del martes 26 de mayo (hora del a Ciudad de México). La expansión llegará a PC 2 horas después.

¿Qué incluirá la expansión Aftermath?

Además de ampliar la historia, Aftermath llevará 3 personajes al juego: el hermano de Raiden, Fujin; la única hembra de la raza Shokan, Sheeva, y RoboCop, que debutará en la franquicia de peleas.

Pero eso no es todo, también habrá contenido nuevo y gratuito para todos los que cuenten con una copia base del juego. La actualización gratuita añadirá niveles, como arenas Dead Pool, Soul Chamber, RetroKade y Kronika’s Keep. Aparte se incluirán Stage Fatalities y los icónicos movimientos Friendships.

Por si te lo perdiste: así se serán algunos Friendships.

Este contenido gratuito, junto con la expansión Aftermath estará disponible a partir del 26 de mayo de forma digital. Mortal Kombat 11: Aftermath tendrá un costo de $39.99 USD. Se espera que una versión física llegue en algún punto de junio.

¿Qué te pareció el video? ¿Estás interesado en el contenido de historia? Cuéntanos en los comentarios.

Si deseas ver más novedades que se incluirán con Aftermath, te recomendamos checar este video, en el que se ve como peleará RoboCop. En este otro puedes ver la presentación de Fujin, el Dios del Viento.

Mortal Kombat 11 está disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas su ficha.

