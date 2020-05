Guía de Ofertas: HOT SALE 2020, Amazon te hace sonreír con descuentos en videojuegos

Desde el 22 de mayo hasta el 1 de junio, más de 400 tiendas a nivel nacional estarán ofreciendo descuentos en muchos de sus productos. Debido a la emergencia sanitaria las tiendas en línea serán las protagonistas en esta temporada ofertas.

Desde la media noche, Amazon México activó las “Ofertas que te hacen sonreir”, con descuentos en muchos de sus departamentos más importantes. Claro, videojuegos, películas, electrónica y demás cosas que nos interesan a los gamers entran en estas ofertas. Por eso preparamos esta guía que iremos actualizando con artículos destacados para que aproveches el descuento que ya tiene aplicado y que puede salirte todavía más barato con las promociones que están disponibles gracias a bancos participantes.

PROMOCIONES

La primera oferta que debes conocer es la que tiene el mismo Amazon México en todos los productos vendidos y enviados por ellos. Al agregar $2,500 pesos de productos al carrito y utilizar el código SONRIO antes de completar tu compra, obtendrás 10% de descuento al pagar con tarjetas de débito y crédito Citibanamex, Banorte, HSBC y Santander. Puedes consultar los Términos y Condiciones de esta promoción.

Si bien Amazon ya tiene un código de descuento muy atractivo, los bancos te ayudan a que tus pedidos sean aún más baratos con algunas promociones en sus tarjetas de débito, crédito y digitales. Hace poco publicamos esta guía con los beneficios que ofrece cada uno para tus compras en las más de 400 tiendas participantes durante este periodo de descuentos. Éstas con las que puedes aplicar en tus compras de Amazon México:

Citibanamex

20% de descuento en compras a 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses sin intereses al pagar con Citibanamex Pay (válido el 22 de mayo)

10% de descuento en compras a 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses sin intereses al pagar con Citibanamex Pay (válido del 23 de mayo al 1 de junio)

10% de descuento usando el código SONRIO con tarjetas de débito y crédito Citibanamex

Banorte

30% de descuento en compras que superen los $10,000 MXN pagando con Tarjeta De Crédito Digital (válido el 22 de mayo)

20% de descuento en compras que superen los $10,000 MXN pagando con Tarjeta De Crédito Digital (válido del 23 de mayo al 1 de junio)

10% de descuento usando el código SONRIO con tarjetas de débito y crédito Banorte

BBVA Bancomer

15% de descuento en compras a 12 meses sin intereses que superen los $5,500 MXN (máximo $2,500 MXN de descuento y válido una vez al día)

Obtén el doble de BBVA Puntos al pagar en una sola exhibición con Tarjeta Digital BBVA

HSBC

15% de descuento en compras a partir de 6 meses sin intereses que superen los $5,000 MXN con tarjetas de crédito HSBC

Con tarjeta de crédito HSBC 2Now recibirás la bonificación en Saldo 2Now

10% de descuento usando el código SONRIO con tarjetas de débito y crédito HSBC

Santander

10% de descuento usando el código SONRIO con tarjetas de débito y crédito Santander

NINTENDO

Consolas:

La consola híbrida de Nintendo la sigue rompiendo en todo el mundo. Apenas el año pasado la compañía decidió lanzar una versión completamente portátil y con colores muy llamativos. El rosa coral es la edición más reciente a la familia, y al igual que el color turquesa, los puedes encontrar por tan solo $4,999 MXN. Si aún no estás convencido por este modelo, te recomendamos ver nuestra reseña.

Videojuegos:

Una de las aventuras que recordamos con más cariño de nuestro Game Boy es The Legend of Zelda: Link's Awakening. En la recta final del año pasado Nintendo decidió lazar un remake de este título que era imposible no querer gracias a su nuevo estilo gráfico. Puedes comprar este juego para Nintendo Switch por tan solo $899 MXN. Acá te dejamos la reseña.

Xbox

Consolas:

A pesar de que Xbox One no empezó con el pie derecho en su generación, Xbox One X es probablemente la consola más atractiva del mercado debido a su capacidad para reproducir películas en 4K y tener juegos en la misma resolución. Este paquete de la consola con Forza Horizon 4] y el DLC llamado [i]LEGO Speed Champions tiene 25% de descuento, quedando en $7,699 MXN. Al combinar esta consola con alguna de las promociones bancarias, queda en un precio muy atractivo.

Videojuegos:

A inicios de este mes Red Dead Redemption 2 llegó a Xbox Game Pass, el servicio de suscripción mensual de la compañía que te permite jugar cientos de títulos. Si bien esta es una gran opción para probarlo, hay quieren prefieren el formato físico, o simplemente no son de contratar servicios de este tipo. Puedes comprar el juego más reciente de Rockstar Games por $499 MXN, considerado uno de los mejores títulos de 2018.

Accesorios:

El control es muy importante para tener un mejor rendimiento en tus juegos y sabemos que por el uso puede que el tuyo ya tenga los sticks gastados o incluso puede que el personaje ya se empiece a mover solo. Es por eso que te compartimos esta oferta de un control estándar en color blanco por $1,099 MXN.

PlayStation

Consolas:

Si estás buscando estrenar consola, este PlayStation 4 Pro de 1TB con Call of Duty: Modern Warfare incluido puede ser una buena opción utilizando algunas de las ofertas bancarias disponibles. Este modelo reproduce películas en 4K y también puede desplegar gráficas en esta resolución.

Videojuegos:

Persona 5 es una de los mejores y más exitosos RPG de los últimos años. Después de ver la gran recepción por parte d elos jugadores, ATLUS decidió lanzar una nueva versión del juego que incluye nuevo contenido y ya tiene textos localizados en español latino. La Phantom Thieves Edition que incluye steelbook, soundtrack, libro de arte, contenido descargable y una réplica de la máscara del protagonista está disponible por $1,999 MXN.

Accesorios:

¿Qué te parecieron las ofertas? Si estás buscando algo en especial déjalo en los comentarios y podemos sugerirte un producto. Si encuentras alguna oferta interesante también puedes dejarla en los comentarios.