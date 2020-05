PlayStation prepara atractivos descuentos con Days of Play 2020

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Sony celebra desde ya hace un par de años Days of Play, un periodo de ofertas y promociones para todos los fans de PlayStation. La compañía acaba de revelar los primeros detalles sobre el evento de este año.

Al igual que en ocasiones pasadas, Days of Play 2020 estará disponible por tiempo limitado y ofrecerá atractivos descuentos en diversos juegos exclusivos, servicios, suscripciones y accesorios tanto para PlayStation 4 como para PlayStation VR.

Si estás preparando tu cartera para una nueva época de ofertas, te tenemos una buena noticia. Days of Play 2020 tendrá grandes juegos para PlayStation 4 y PlayStation VR con precios reducidos.

Las promociones iniciarán el 3 de junio y estarán vigentes hasta el 17 del mismo mes, día en que concluirá Days of Play 2020. Asimismo, se ofrecerán descuentos en suscripciones para PlayStation Plus y PlayStation Now, servicio de streaming disponible solo en algunas regiones.

Como te comentamos, habrá descuentos en algunos accesorios como headsets licenciados. Durante Days of Play 2020 también se ofrecerán atractivos descuentos en la PlayStation Store.

Por si fuera poco, la PlayStation Gear Store dará a todos sus usuarios 20% de descuento en productos a precios completos si usan el código DAYSOFPLAY20. Abajo te dejo algunas de las ofertas confirmadas, que estarán disponibles en regiones seleccionadas.

Days of Play returns June 3 with big savings on games for PS4 and PS VR, PS Plus and PS Now subscriptions, and more: https://t.co/aQqO6IyJKt pic.twitter.com/DYwOuq8I4W