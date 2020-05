Twitch Prime regalará más de 20 juegos clásicos de SNK muy pronto

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Twitch sorprendió al anunciar Games With Prime a principios de 2018. Por si no lo sabes, se trata de un programa similar a PS Plus y Games With Gold, que permite a los suscriptores a Twitch Prime obtener increíbles juegos para PC sin costo alguno.

Games With Prime regala grandes títulos mes con mes, pero en mayo habrá una gran sorpresa para todos sus usuarios. Además de los títulos ya confirmados y disponibles, Twitch anunció una alianza con SNK para regalar más de 20 juegos de la compañía japonesa.

Twitch Prime regalará excelentes juegos de SNK muy pronto

Por medio de las redes sociales de Twitch Prime, las compañías hicieron oficial su atractiva promoción. Los suscriptores del servicio tendrán acceso gratuito a aproximadamente 22 juegos clásicos de SNK.

Los primeros regalos estarán disponibles a partir de la próxima semana. Para ser más exactos, esto ocurrirá el martes 26 de mayo. Inicialmente se podrán obtener 7 juegos gratis de la desarrolladora nipona.

La lista inicial incluye The King of Fighters 2002, The King of Fighters 2000, Samurai Shodown II, Art of Fighting 2, Blazing Star, Fatal Fury Special y Pulstar. Por ahora no se ha revelado todos los regalos, pero ya conocemos otros títulos que serán parte de la promoción.

Entre ellos están Garou: Mark of the Wolves, The Last Blade 2, Metal Slug 2, The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition, Sengoku 3 y King of the Monsters.

THIS IS INSANE! 🔥 20+ Legendary @SNKPofficial are coming to #TwitchPrime this year!



Get started on May 26 with 7 free SNK Games! Play The King of Fighters 2002, Samurai Shodown II, Pulstar, and so much more! 👊🙏👑 pic.twitter.com/C6KdMUihSr — Twitch Prime (@TwitchPrime) May 22, 2020

"Los clásicos arcade de SNK son tan icónicos, y con más de 20 títulos legendarios de la era del Neo-Geo estamos poniendo a disposición de los miembros de Prime más juegos gratuitos que nunca antes", comentó Ethan Evans, vicepresidente de Twitch Prime.

Si eres usuario de Twitch Prime, aquí puedes conocer los primeros títulos gratis confirmados para este mes. En este enlace encontrarás más noticias sobre el servicio.

