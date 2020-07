Filtran gameplay de Prophecy, juego cancelado de Sucker Punch

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El más reciente juego de Sucker Punch Productions es Ghost of Tsushima. hoy sabemos que el título cuenta la historia ubicada en un Japón pasado en medio de la invasión mongola. El desarrollo de juegos, sin embargo, no es lineal, y para llegar a la idea final es necesario probar muchas propuestas, tanto de gameplay como de historia. Pues bien, Sucker Punch ya mencionó que hicieron múltiples experimentos y material de uno de ellos salió a la luz.

En las últimas horas, usuarios descubrieron que Sucker Punch Productions luego de inFAMOUS: Second Son trabajó en Prophecy, un juego que desafortunadamente no llegó a buen puerto, pero que al parecer sirvió para desarrollar Ghost of Tsushima.

En ResetEra, varios usuarios lograron identificar material del juego Prophecy en su etapa temprana de desarrollo. De acuerdo con información de IGN, el material apareció primero en 4Chan, y se descubrió gracias al portafolio de un artista que apareció en los créditos de Ghost of Tsushima.

Prophecy tenía un gran parecido a Assassin’s Creed

Lo más interesante es que los usuarios atentos descubrieron un video que no sólo deja ver la temática del juego, sino que revela como sería su gameplay, el cual tiene mucha relación con el de Ghost of Tsushima.

En el video de casi 10 minutos se distingue que Prophecy tendría una historia muy diferente, pues al parecer se llevaría a cabo en algún lugar europeo y no en Japón. El protagonista sería Abel Tvorah, un ladrón ue tendría que impedir que unos invasores llegaran a regiones subterráneas de la ciudad, que al parecer guardaban un secreto. Lo que llama la atención es que Tvorah tendría que lograrlo pasando desapercibido, por lo que muy probablemente el sigilo sería un elemento esencial del juego.

Por lo visto en el trailer, Prophecy se llevaría a cabo en una ciudad medieval con elementos steampunk. En el video se ve que luego de un intento fallido por ser sigiloso, Tvorah se ve envuelto en una persecución, por lo que tiene que escapar a toda velocidad y sorteando obstáculos. Esto se alternaría con combates cuerpo a cuerpo e incluso en algunas ocasiones se podría cambiar la visión en tercera persona a perspectiva en primera persona. Los enemigos del juego contarían con un arsenal compuesto por armas blancas y explosivas propias de la edad media o en etapas tempranas del Renacimiento.

Prophecy tendría elementos de fantasía

Debes tomar en cuenta que el material filtrado muestra un proyecto en etapa temprana de desarrollo, razón por la cual la calidad de las texturas y las animaciones no es la óptima. Auna así, se ve que el avance que se tenía en este título es considerable.

El usuario de ResetEra Oozer encontró incluso un modelo del personaje que sería el protagonista de Prophecy y, de acuerdo con el nombre del documento, el material dataría de 2015. Pero Prophecy al parecer contaría también con un elemento sobrenatural, pues también se encontraron documentos de modelos de monstruos humanoides, aunque esto no se ve en el video, desafortunadamente. Se puede intuir que serían el secreto que yacía debajo de la estatua.

Te dejamos con un video que circula en Internet, pero toma en cuenta que es muy probable que cuando quieras verlo quizá ya no esté disponible.

¿Qué te pareció el juego? ¿Te interesó su propuesta? ¿Te hubiera gustado que se hiciera realidad este proyecto? Cuéntanos en los comentarios.

Si te sorprende que este juego no llegara a buen puerto, te comentamos que en la industria de los videojuegos es común saber de cancelaciones. Por ejemplo, SCE Santa Monica, otro estudio exclusivo de Sony, cuando trabajaba en God of War (2018) tuvo que desechar la nueva IP, Internal-7. Puedes saber más sobre este proceso en el documental Raising Kratos.

