Halo Infinite: hay una filtración circulando, pero todo indica que es falsa

Halo Infinite es uno de los juegos más esperados de todo el año y el público está sediento por más noticias sobre él. Por esto es normal que supuestas filtraciones del proyecto de 343 Industries llamen la atención de muchos individuos. Recientemente una comenzó a circular por varios medios, pero debes saber que todo parece indicar que es falsa. Daremos los detalles de la supuesta filtración más abajo para evitar que los conozcas si es que prefieres evitarlos.

A lo que nos referimos es que Klobrille, un reconocido insider de Microsoft, subió varias publicaciones a ResetEra. En ellas se estaba especulando sobre una filtración que apareció en 4chan la cual, según su información, es falso.

Dicho esto, el insider destacó que hay un elemento en la filtración y tiene que ver con el gancho retráctil. Puedes saber más al respecto si haces clic aquí.

¿Qué decía la filtración sobre Halo Infinite?

Ahora bien, ¿qué es lo que decía la filtración de Halo Infinite que desmentida? Presentaba varios supuestos detalles sobre el sistema de juego del próximo proyecto de 343 Industries. En resumen, el rumor apuntaba a que iba a tener características que lo iban a volver una especie de mezcla entre Halo y Metroid Prime y que la historia iba a ser un punto flojo del juego.

A continuación, te dejamos los detalles de la falsa filtración para que la leas. El objetivo es que, si la encontraste por Internet, sepas que estos detalles difícilmente serán reales y que sí algo de lo siguiente resulta ser cierto fue por pura suerte. Si no la has leído, te invitamos a que no pierdas tu tiempo y que esperes a las sorpresas del jueves.

De acuerdo con la filtración, Halo Infinite sería un juego de mundo abierto y te permitiría correr por las paredes, arrastrarte y cargar 2 armas al mismo tiempo. Asimismo, tendría doble salto, nuevos modos de visor y la posibilidad de viajar en diferentes clases de vehículos. También señalaba que en el mundo iban a estar escondidas algunas mejoras para Master Chief y que el personaje podría usar un escáner para conocer más sobre el universo que explora.

Por otro lado, el supuesto filtrador señala que las armas iban a ser muy personalizables. Lo anterior sería útil, puesto que los enemigos serían muy peligrosos y desafiantes.

Para finalizar, la falsa filtración decía que la historia era aceptable, pero lejos de ser asombrosa.

Halo Infinite llegará a Xbox Series X, Xbox One y PC. Puedes saber más sobre el FPS de 343 Industries si haces clic aquí.