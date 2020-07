Star Wars: ¡ya puedes jugar gratis este popular título de la saga en Steam!

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Electronic Arts decidió volver a Steam tras años de ausencia. Gracias a esto, sus títulos más recientes y algunos de sus clásicos ya están disponibles en la plataforma de Valve. Ahora, los jugadores pueden disfrutar todavía más títulos de Star Wars.

Si eres fan de la saga galáctica y además te gustan los MMO, te alegrará saber que Star Wars: The Old Republic ya está disponible en Steam. El juego sigue activo, pues cuenta con muchos seguidores y recibió nuevo contenido el año pasado.

Por si no lo recuerdas, Star Wars: The Old Republic debutó originalmente en 2011, justo en el año en que Electronic Arts decidió apostar por su plataforma Origin y sacar sus juegos de Steam. Otra buena noticia es que Star Wars: The Old Republic es free-to-play, así que puedes jugarlo gratis.

Star Wars: The Old Republic llegó a Steam

Star Wars: The Old Republic lleva tan solo algunas horas disponibles en la plataforma de Valve, así que todavía no es posible rastrear su número actual de jugadores. A pesar de esto, no se descarta que su comunidad crezca en poco tiempo, pues se trata de uno de los juegos más queridos de la saga y del género.

Toma en cuenta que empezar a jugar Star Wars: The Old Republic no tiene costo alguno, pero se ofrece una suscripción opcional para tener acceso a más contenido. El título cuenta con una suscripción mensual de $15 USD para obtener un aumento de nivel, acceso a diversas expansiones y modos de juego.

Star Wars: The Old Republic se lanzó en Steam con todo su contenido adicional, así que encontrarás en total 3 DLC que se venden por separado. Toma en cuenta que también se trata de contenido opcional que no te impide disfrutar la experiencia gratuita.

Los jugadores tienen la opción de lanzar el juego en Steam en lugar de su cliente externo para así aprovechar el cross-save, por lo que no perderán nada de su progreso. Además, el título cuenta con cross-play.

Star Wars: The Old Republic debutó en Steam sin logros, pero los desarrolladores ya trabajan para añadir más de 100 logros en una futura actualización. Estos elementos serán retroactivos, así que se activarán en Steam si ya los habías conseguido con anterioridad.

“Juega como un Jedi, un Sith, un cazarrecompensas u otros roles emblemáticos de Star Wars y explora la galaxia muy, muy lejana durante 3000 años antes de las películas clásicas. Con 5 expansiones narrativas, conviértete en el héroe de tu propia aventura de Star Wars”, dice su descripción.

Star Wars: The Old Republic ya está disponible a través de Steam. Busca todas las noticias relacionadas con el MMO en este enlace.

