Muestran gameplay de una de las misiones más emblemáticas de Mafia: Definitive Edition

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Mafia: Definitive Edition debutará en un par de meses y la comunidad está emocionada por ver lo que Hangar 13 está preparando. Para darles una probadita, el estudio liberó un extenso video con detalles del juego y un vistazo a gameplay de una de las misiones más emblemáticas del clásico juego.

En el metraje, Haden Blackman, presidente y director creativo de Hangar 13, nos da un vistazo a varias de las características que podemos esperar del remake de Mafia. Por ejemplo, nos deja ver que se trata de un proyecto que busca modernizar el original, pero respetando su esencia. Asimismo, nos revela que Lost Heaven fue reconstruida desde 0, por lo que debes esperar que tenga zonas nuevas además de un aspecto renovado.

Otro punto importante es que Mafia: Definitive Edition tiene escenas cinematográficas que se volvieron a grabar. Incluso se añadieron nuevas líneas de diálogo para desarrollar más a algunos de los personajes más queridos de esta entrega. Así pues, parece que la historia tendrá nuevos detalles que podrán sorprender incluso a los más grandes fans del original.

Los cambios también se pueden ver en el sistema de juego, puesto que Hangar 13 rediseñó las mecánicas de conducción y disparos para que se sientan a la par de juegos modernos. Dicho esto, los objetivos de las misiones pemranecerán casi intactos, por lo que verdaderamente estarás reviviendo el clásico.

¿Quieres ver como luce el gameplay? Entonces no te contamos más y te presentamos el video que te dejará ver A Trip to the Country, una de las misiones más emblemáticas de Mafia:

¿Qué te pareció? ¿Estás emocionado por este proyecto? Cuéntanos en los comentarios.

Mafia: Definitive Edition llegará el 25 de septiembre a PlayStation 4, Xbox One y PC. Puedes saber más sobre esta entrega si haces clic aquí.