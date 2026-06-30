Tarde o temprano, Nintendo lanzará una revisión de Switch 2. Una pista reciente sugiere que esto podría ocurrir en un futuro cercano y que la nueva versión de su consola híbrida incluiría un cambio importante, aunque no el más esperado por cientos de fanáticos de la compañía japonesa.

Una fuente asegura que Nintendo prepara un modelo de Switch 2 con pantalla actualizada. Supuestamente, el nuevo panel acabará con un problema de la consola que múltiples jugadores ya reportaron. Sin embargo, el rumor dividió la opinión de la comunidad, pues las mejoras en la pantalla serían menores.

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Nintendo podría lanzar un Switch 2 con una pantalla mejorada

El lanzamiento de Switch 2 no estuvo libre de polémicas. A meses de su estreno, algunos jugadores empezaron a reportar problemas de ghosting en la pantalla. Esto provoca un efecto inesperado de desenfoque de movimiento en las imágenes. Supuestamente, Nintendo lo resolverá en una próxima revisión de su consola híbrida.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo Patents Watch reportó un interesante hallazgo que podría estar relacionado con una revisión de Switch 2. Al parecer, el único cambio estará en el panel LCD, que estará rediseñado y fabricado por Sharp.

Nintendo Patents Watch afirma que la pantalla apareció en un sitio de reventas de China, pero aún no está claro si sustituirá al modelo original o Nintendo tendrá 2 proveedores de pantalla.

Lo que parece claro es que la posible revisión de la consola no incluirá el panel OLED que la mayoría de fanáticos de Nintendo esperan. La fuente señala que la nueva pantalla LCD tendrá las mismas dimensiones, capacidad para 1080p y, posiblemente, acabe con los problemas de ghosting.

“Ha aparecido en un sitio web chino de reventa un nuevo modelo de panel LCD para Switch 2, probablemente fabricado por Sharp. En comparación con el modelo de lanzamiento de Innolux, el circuito expuesto, el conector y los cables son significativamente diferentes, lo que indica un diseño actualizado, y no una simple revisión menor”, afirmó la fuente.

Una nueva versión de Switch 2 llegaría al mercado con una pantalla LCD diferente

Vale la pena recordar que Nintendo ya confirmó que prepara el lanzamiento de un nuevo modelo de Switch 2 para cumplir con ciertas leyes de Europa. Dicha consola tendrá una batería extraíble y pequeños ajustes en su diseño para que sea sencillo reemplazarla.

El aumento de precio de Switch 2 está cada vez más cerca

La crisis de memoria ha impactado a toda la industria y ni siquiera Nintendo se salvó. A principios de mayo, la compañía japonesa confirmó que Switch 2 subirá de precio y será $50 USD más caro a partir de septiembre.

Este ajuste se hizo desde hace semanas en Japón y, en unos meses, se aplicará en Estados Unidos, Canadá y todo Europa. El aumento también impactará los bolsillos de los jugadores de Latinoamérica, pues se implementará de forma escalonada en todo el mundo. Los precios serán los siguientes:

Switch 2 subirá de precio en septiembre, pero no sería el único aumento en los próximos años

Estados Unidos: de $449.99 a $499.99 USD

Canadá: de $629.99 a $679.99 CAD

Europa: de €469.99 a €499.99 EUR

Analistas pronostican que se trata sólo del primer aumento de precio para Switch 2, pues la crisis de memoria se extenderá hasta 2028, como mínimo. Expertos creen que Nintendo tendrá que ajustar de nuevo sus precios en algún momento de 2027, aunque por ahora no hay nada oficial.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Nintendo Switch 2.

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