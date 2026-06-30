Después de conquistar la taquilla mundial y estrenarse en formato digital, Super Mario Galaxy La Película ya está lista para comenzar una nueva etapa. Los seguidores de Nintendo que esperaban disfrutar la película desde casa finalmente tienen una fecha marcada en el calendario, aunque habrá una condición para verla desde el primer día.

La cinta continúa el éxito de la primera adaptación animada de Mario y amplía el universo del Reino Champiñón con nuevos personajes y escenarios inspirados en la querida saga Super Mario Galaxy.

Super Mario Galaxy La Película llegará a Peacock el 30 de julio

Universal confirmó que Super Mario Galaxy La Película estará disponible en Peacock a partir del 30 de julio. Esto significa que los suscriptores de la plataforma podrán ver la película sin costo adicional dentro del servicio.

El estreno sigue la misma estrategia utilizada con Super Mario Bros. La Película, que también debutó primero en Peacock antes de llegar a otras plataformas de streaming.

Es probable que llegue a Netflix en México y Latinoamérica muy pronto

Aunque Universal todavía no confirma cuándo Super Mario Galaxy La Película estará disponible en otros servicios de streaming, todo apunta a que repetirá la estrategia utilizada con Super Mario Bros. La Película. En aquella ocasión, la película debutó primero en Peacock y cerca de 4 meses después llegó a Netflix en gran parte del mundo, incluidos México y varios países de Latinoamérica.

Si la distribuidora mantiene el mismo calendario, existe una alta probabilidad de que Super Mario Galaxy La Película llegue a Netflix hacia finales de noviembre. Por ahora se trata únicamente de una estimación basada en el estreno de la primera película, ya que todavía no existe un anuncio oficial.

Mario volverá a recorrer la galaxia junto a viejos y nuevos aliados

La película reúne nuevamente a Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser y Keegan-Michael Key como Toad. Además, incorpora a Brie Larson, Donald Glover, Glen Powell y Benny Safdie al elenco de voces.

La historia sigue a Mario y Luigi mientras disfrutan de una vida tranquila en el Reino Champiñón. Todo cambia cuando una llamada de auxilio los lleva a recorrer la galaxia junto a Yoshi para enfrentar nuevas amenazas. Durante el viaje también aparecen personajes muy queridos por los fans, como Rosalina y Bowser Jr.

El éxito de la película en los cines demuestra que las adaptaciones de Nintendo siguen viviendo un gran momento. Ahora, millones de personas tendrán la oportunidad de verla desde casa mientras esperan su llegada a más plataformas de streaming.

¿Verás Super Mario Galaxy La Película en cuanto llegue a Peacock o esperarás su estreno en Netflix? Cuéntanos en los comentarios.

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