Fueron días emocionantes para los miles de fanáticos que esperan con ansias el lanzamiento de GTA VI. Tras meses de silencio, los desarrolladores finalmente confirmaron el precio oficial y revelaron el contenido de la Ultimate Edition de $100 USD. Y sí, las preventas se pusieron en marcha tanto en XBOX Series X|S como en PlayStation 5.

Debido a que las plataformas de Microsoft y Sony tienen capacidades técnicas muy similares, se espera que ambas ofrezcan una buena experiencia; sin embargo, Rockstar Games recomienda comprar el esperado título de mundo abierto en una consola porque “se juega mejor” allí.

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Rockstar Games afirma que Grand Theft Auto VI se juega mejor en PS5

Esto, al menos, es lo que indica la publicidad oficial. Lo realmente interesante es que los anuncios e incluso el sitio web de Grand Theft Auto VI ni siquiera hacen mención al dispositivo de la competencia. Esto deja en evidencia que, tal como se dijo en rumores previos, existe algún tipo de acuerdo de exclusividad en materia de marketing.

En medio de la euforia por la nueva información que salió a la luz a mediados de la semana pasada, Sony publicó un artículo en su blog en el que aseguró que GTA VI “se juega mejor en PlayStation 5”.

Por supuesto, resulta totalmente entendible que la compañía japonesa quiera impulsar las ventas de su plataforma con tal afirmación; sin embargo, ahora es la propia Rockstar Games la que asegura que, efectivamente, el mejor lugar para jugar el nuevo título de acción es en la consola de Sony.

Tal como destacaron usuarios en redes sociales, recientemente empezó a circular un anuncio oficial que muestra la leyenda “se juega mejor en PS5”. Además, la publicidad sólo incluye un enlace para reservar Grand Theft Auto VI en dicha consola. Incluso los jugadores están desconcertados por este hallazgo, pues la compañía trata al sandbox como si fuera un exclusivo.

La situación no termina allí. La comunidad también descubrió que el sitio web oficial de Rockstar Games señala que el mejor lugar para jugar GTA VI es en PlayStation 5, pero lo más curioso es que en ningún momento se menciona a XBOX Series X|S. Así es, ni siquiera hay enlaces que permitan preordenar el título en la plataforma de Microsoft.

Rumores anteriores señalaron que Take-Two Interactive y Sony llegaron a un acuerdo de publicidad, e incluso el periodista Jason Schreier afirmó que la aventura de Jason y Lucia es como un “exclusivo” de PS5. Si bien es una situación sin mayor importancia, es posible que los jugadores menos experimentados crean que el título sólo está disponible para PlayStation 5.

La publicidad de Rockstar Games y el sitio web sólo permiten reservar Grand Theft Auto VI en PS5

¿PlayStation 5 realmente es la mejor consola para jugar GTA VI?

Rockstar Games guarda silencio sobre las novedades de Grand Theft Auto VI, y tampoco hay información oficial que nos permita imaginar cómo será su rendimiento en las consolas de Microsoft y Sony. En esa línea, en días recientes surgieron numerosos análisis que señalan que el título tendrá problemas para correr a 60 fps en ambas plataformas.

Debido a que aún no hay detalles oficiales, lo mejor será tomar los reportes con cautela. Mientras tanto, vale la pena revisar la afirmación de Sony. Y es que, ¿GTA VI realmente se jugará mejor en PlayStation 5? La compañía confirmó que el título usará la reacción háptica del DualSense, además de que será compatible con la bocina del mando y los sistemas avanzados de audio de la consola.

Por otra parte, la ficha oficial en la PS Store confirma que el juego estará optimizado para PS5 Pro. Si bien los jugadores esperan que haya múltiples modos de rendimiento para elegir, por ahora se desconoce cuáles serán las mejoras que tendrá el título en el hardware más potente de la empresa nipona.

Tanto Sony como Rockstar Games afirman que GTA VI se juega mejor en PlayStation 5

Pero dinos, ¿dónde planeas comprar el juego? ¿Harás caso a la recomendación de Rockstar Games? Déjanos leerte en los comentarios.

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