Los fans de Nintendo recibieron una enorme dosis de información sobre Splatoon Raiders. La compañía dedicó un Nintendo Direct completo al nuevo spin-off de la franquicia para mostrar cómo funcionará esta aventura enfocada en la exploración, el combate y la búsqueda de tesoros. Después de meses de espera, ya conocemos prácticamente todos los detalles de esta exclusiva de Nintendo Switch 2, que llegará el 23 de julio.

La transmisión confirmó que el juego apostará por una experiencia con historia que podrá disfrutarse tanto en solitario como con amigos. Además, presentó nuevas mecánicas, armas, enemigos y sistemas de progresión que prometen darle mucha profundidad a la aventura.

Splatoon Raiders llevará a los jugadores a explorar las misteriosas islas Spirhalite

En esta ocasión controlarás a un mecánico que acompañará al popular grupo Deep Cut, integrado por Shiver, Frye y Big Man. El objetivo será recorrer las islas Spirhalite para descubrir tesoros ocultos mientras enfrentas peligrosos enemigos conocidos como Salmonids.

Cada isla tendrá biomas diferentes, minas de cristales, instalaciones especiales con reglas únicas y enormes calabozos subterráneos llenos de recompensas. Durante la exploración también contarás con un poderoso robot que ayudará a localizar tesoros y brindará apoyo durante las expediciones.

Más de 100 armas, tanques especiales y enemigos muy peligrosos

Uno de los anuncios más importantes fue la enorme variedad de armas disponibles. Nintendo confirmó que habrá más de 100 variantes diferentes, cada una con características propias. Algunas incluso tendrán habilidades especiales y podrán obtenerse derrotando enemigos.

Los jugadores también elegirán entre 3 tipos de tanques:

Speed Tank , enfocado en la movilidad y los ataques rápidos

Power Tank , diseñado para resistir más daño y enfrentar grandes grupos de enemigos

Tactical Tank, pensado para quienes prefieren colocar trampas, torretas y otras herramientas estratégicas

Cada tanque podrá equipar diferentes gadgets, los cuales podrán modificarse con piezas encontradas durante las expediciones. Estas mejoras aumentarán daño, duración, velocidad, efectos especiales y muchas otras estadísticas.

En cuanto a los enemigos, regresan los Salmonids con nuevas variantes. Además de los Lesser Salmonids y los Boss Salmonids, aparecerán los Seasoned Salmonids, una nueva evolución mucho más poderosa que representa el mayor reto del juego.

La progresión será una parte fundamental de la aventura

Cada expedición permitirá obtener materiales, armas y recursos para fortalecer al personaje. Incluso si el jugador es derrotado conservará parte del botín conseguido.

Los materiales servirán para mejorar los tanques, aumentar el poder de ataque, la salud y desbloquear nuevas funciones. Conforme se utilice un tanque también ganará experiencia, permitiendo equipar más gadgets y mejorar su rendimiento.

Shiver ayudará a fabricar nuevos gadgets, Frye permitirá mejorar o reciclar armas y Big Man registrará toda la información importante obtenida durante la aventura.

Cooperativo, amiibo, dificultad ajustable y muchas novedades

El Direct también confirmó varias funciones adicionales que ampliarán la experiencia.

Habrá 3 niveles de dificultad: Tourist, Raider y Survivalist. Todos ofrecerán las mismas recompensas, aunque los enemigos serán mucho más resistentes en los modos avanzados.

La aventura podrá jugarse completamente en solitario o con hasta 4 jugadores mediante juego local o en línea. Incluso existirá una función para solicitar ayuda temporal de otros usuarios cuando una misión resulte complicada.

Además, será posible desbloquear atuendos especiales al completar desafíos o utilizando figuras amiibo compatibles de la serie Splatoon. Los nuevos amiibo de Splatoon Raiders también ofrecerán vestimentas exclusivas inspiradas en cada figura.

Como parte de la celebración, Nintendo anunció un Splatfest temático para Splatoon 3 del 10 al 12 de julio, así como nuevos controles Joy-Con 2 inspirados en Deep Cut que llegarán junto con el lanzamiento del juego.

Splatoon Raiders debutará el 23 de julio como una de las apuestas más importantes de Nintendo para Nintendo Switch 2, con una aventura que mezcla exploración, acción, progresión y cooperativo de una forma muy distinta a la saga principal.

¿Planeas jugar Splatoon Raiders desde su lanzamiento? Cuéntanos en los comentarios.

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