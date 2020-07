Podrás jugar gratis Pokkén Tournament DX por tiempo limitado

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

En los años pasados los jugadores de Pokémon pudieron hacer realidad su sueño de jugar un título de acción con batallas Pokémon en tiempo real gracias a Pokkén Tournament para Wii U. Un port luego fue lanzado para Nintendo Switch y, si todavía no lo has probado, hay excelentes noticias, ya que dentro de poco podrás hacerlo sin comprarlo.

Nintendo anunció que el juego completo Pokkén Tournament DX estará disponible de forma gratuita y por tiempo limitado para algunos usuarios de Nintendo Switch. La única condición es contar con una suscripción activa a Nintendo Switch Online, el servicio en línea de la consola.

Todos aquellos que cumplan con este requisito podrán disfrutar del juego sin restricciones a partir del próximo miércoles 29 de julio (12:00 PM, hora de la Ciudad de México) hasta el miércoles 5 de agosto (1:59 AM).

Como te comentamos, durante esta semana los jugadores podrán jugar el título completo; es decir, todos sus personajes y modos de juegos estarán disponibles. Lo mejor de todo es que, según detalla GameSpot, la versión gratuita conservará el progreso guardado y lo trasladará al juego pagado, en caso de que el usuario decida comprar Pokkén Tournament DX luego de probar este periodo de prueba.

Si estás interesado esta promoción, entonces te recomendamos ir descargándolo a través de la página oficial de Nintendo eShop del juego.

En caso de que no sepas de este título, permítenos informarte que se trata de una versión más completa de Pokkén Tournament, que debutó en Wii U. La edición de Nintendo Switch cuenta con más personajes y mejoras de gameplay, así como un modo en línea más pulido.

A diferencia de los juegos de la línea principal de la serie de The Pokémon Company, Pokkén Tournament DX presenta un gameplay alejado del sistema RPG, pues los combates se llevan a cabo en peleas en tiempo real, con ataques especiales y combos, como un título del género de peleas. Hay alrededor de 1 par de decenas de Pokémon luchadores y otros más que juegan un rol de apoyo.

Asimismo, debes saber que el juego se amplió con la adición del Deluxe Battle Pack, un DLC que introdujo nuevos personajes, tanto de apoyo como luchadores principales. Puedes encontrar este DLC en la Nintendo eShop y comprarlo a cambio de $15 USD.

Te recordamos que el monto mínimo para suscribirte a Nintendo Switch Online es de $100 MXN ($4 USD), que incluye una membresía por 30 días. El juego completo Pokkén Tournament DX, por su parte, se vende a cambio de $59.99 USD.

The fight rages on! #NintendoSwitchOnline members will be able to experience the full Pokémon fighting game #PokkenTournamentDX from 7/29 until 8/4 at 11:59 PM!



Pre-download the trial now! https://t.co/kTYxc4jTSb pic.twitter.com/RW2GmYtS4c