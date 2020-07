Elon Musk te dejará escuchar música desde tu cerebro y eso podría cambiar el gaming

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Parece que a Elon Musk no le basta con sorprender al mundo con iniciativas como Tesla y SpaceX, sino que también quiere cambiar la forma en la que consumimos entretenimiento. Lo que pasa es que anunció que Neuralink, su nuevo proyecto, tendrá tecnología que podría permitirnos escuchar música directamente desde nuestro cerebro. Esto tiene el potencial de cambiar la industria del gaming

Por medio de Twitter, Elon Musk fue cuestionado por un seguidor sobre las posibilidades que ofrecería Neuralink, ya que quisiera saber si podría ser posible escuchar música desde nuestro cerebro. La respuesta del empresario fue afirmativa, lo que deja ver un poco del potencial del su próximo proyecto.

Cabe mencionar que varios detalles sobre Neuralink permanecen en misterio. De hecho, será hasta finales de agosto cuando Elon Musk comparta más detalles sobre su startup que trabaja en una interfaz cerebro-computadora que nos conectará de forma más profunda con la tecnología.

¿Qué tiene que ver Neuralink con los videojuegos?

La razón por la que esta noticia es importante para el mundo del gaming es que tiene el potencial de cambiar a la industria de los videojuegos. Lo decimos puesto que originalmente se creía que sería tecnología dedicada principalmente a ayudar a personas con enfermedades cerebrales o lesiones que tengan relación con este órgano; no obstante, la nueva información abre muchas posibilidades nuevas.

Lo decimos puesto que el tweet de Musk confirma que Neuralink tiene potencial en el mundo del entretenimiento. Así pues, existe la posibilidad de que tarde o temprano este tipo de tecnología se utilice dentro del mundo del gaming.

Recordemos que hace unos meses Gabe Newell, fundador de Valve, señaló que las interfaces cerebro-computadora pueden ser la siguiente gran revolución en el mundo del gaming. Así pues, todo indica que en algún momento disfrutaremos videojuegos de una manera nunca antes imaginada.

“Estamos más cerca de Matrix de lo que la gente cree. No va a ser la Matrix. Matrix es una película y se pierde de muchas de las sutilezas técnicas y lo extraño que será el mundo después de las interfaces cerebro-computadora. Pero tendrá un inmenso impacto en el tipo de experiencias que creamos para la persona", explicó Newell. “Creo que es un evento de nivel extinción para cada medio de entretenimiento que no esté pensando en esto. Así que, si estás en el negocio de entretenimiento y no estás pensando en esto, vas a pensar mucho más en esto en el futuro”.

Además, en un mundo donde las consolas de siguiente generación prometen una nueva experiencia en materia auditiva, una tecnología que trasmita sonido directamente a nuestro cerebro se antoja prometedora. Ya veremos si se aplica de alguna forma y cuánto tiempo tarda en hacerlo.

Y tú, ¿qué opinas sobre esto? ¿Crees que veamos Neuralink aplicado al gaming?

