Así luce el impresionante mundo de Everwild, el nuevo juego de Rare

Xbox Games Showcase está sucediendo en este momento y hace unos minutos tocó el turno de Rare, compañía que después de gozar las mieles del éxito con Sea of Thieves ha avanzado hacia su nuevo proyecto, Everwild, el cual mostró su nuevo avance.

Durante el evento de hoy de Xbox, Rare presentó el nuevo trailer de Everwild, título que nos llevará a un mundo donde el contacto y vínculo con la naturaleza es esencial para vivir y sobrevivir. El avance muestra diversos detalles, como las grandes porciones de terreno explorables y la posibilidad de interactuar con las criaturas que habitan en este mundo. Asimismo, el trailer no duda en mostrar que así como hay luz, hay oscuridad, por lo que habrá áreas hostiles y situaciones fuera de nuestro control que pondran a los personajes en peligro.

"Our world has a rhythm. We all sense it, but only a few truly feel it."



Take a fresh glimpse at some of the natural and magical elements that await in Everwild, a new world in creation at @RareLtd. pic.twitter.com/LJrjDbI1Xi