Tell Me Why ya tiene fecha de llegada a Xbox Game Pass

Dontnod Entertainment, la compañía que nos deleitó con la historia de Life is Strange, está de regreso. En esta ocasión con Tell Me Why, una nueva y emotiva historia que quiere llegar al corazón de los jugadores. En el evento se anunció que este juego ya tiene fecha de llegada a Xbox Game Pass.

En el Xbox Game Show Case, Xbox Game Studios anunció que el primer capítulo de Tell Me Why estará disponible en Xbox Game Pass a partir del 27 de agosto. Te recordamos que este lanzamiento llegará a Xbox One y PC, pero próximamente se podrá disfrutar en Xbox Series X ya que la consola es retrocompatible.

Junto a este anuncio, Xbox Game Studios liberó un nuevo avance de Tell Me Why, en él nos muestra que nos presentará la vida de un par de hermanos, la cual fue muy dura. Lo anterior ya que vivieron un momento impactante con su madre y ahora quieren descubrir la verdad. Cabe mencionar que el proyecto tocará temas sobre identidad de género.

Puedes ver su avance a continuación:

¿Qué te pareicó este avance? ¿Jugarás Tell Me Why? Cuéntanos en los comentarios.

