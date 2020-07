Phantasy Star Online 2 llegará a Xbox Series X con una versión renovada

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Phil Spencer, jefe de Xbox, prometió anuncios japoneses para el Xbox Game Showcase. El directivo cumplió con su palabra, pues vimos un atractivo avance de Phantasy Star Online 2, el MMORPG de SEGA.

La compañía japonesa aprovechó el evento para revelar Phantasy Star Online 2: New Genesis, una nueva versión que llevará al límite los alcances del título. Se trata de un lanzamiento rediseñado para ser la mejor experiencia posible en un MMORPG.

Phantasy Star Online 2: New Genesis ya está en desarrollo y llegará en 2021 a Occidente para Xbox Series X, Xbox One y PC. Este nuevo lanzamiento también fue confirmado para PlayStation 4 y Nintendo Switch, pero por ahora para Japón.

“Celebrando el 20.° aniversario de PSO, PSO2: NGS es la última entrega de la serie, que actualiza el sistema de juego y el motor gráfico de PSO2. Estamos planeando lanzar esta actualización a escala mundial, incluyendo Japón y América del Norte”, afirmó SEGA. Abajo puedes ver su primer trailer:

Today, during Microsoft's #XboxGamesShowcase, we proudly announced a brand-new title in the #PSO2 series, PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS! If you missed out on the original announcement, make sure to watch the video here https://t.co/83m3UcXIze #PSO2NGS pic.twitter.com/kDcIjv5O7R