La mitad de los jugadores de The Last of Us: Part II ya lo terminaron

Más allá de la polémica en torno a The Last of Us: Part II, las cifras comienzan a dar cuenta de lo que ha pasado con el juego en el mercado y en cuanto al interés de los jugadores que lo compraron. En ese sentido, parece que hay condiciones para decir que más de la mitad de los jugadores saben de lo que hablan en torno a este título, según lo refiere el apartado de trofeos de PS4.

Un usuario de ResetEra compartió información sobre el porcentaje de jugadores que ya terminaron The Last of Us: Part II a partir de la revisión del dato total de aquellos que ya obtuvieron el trofeo que se otorga tras acabarlo. Al respecto, la información indica que 51.5% de los jugadores que adquirieron The Last of Us: Part II ya lo terminaron, cifra que confirma el interés que hubo por el juego desde su lanzamiento el pasado 19 de junio.

Asimismo, el porcentaje revelado supera lo logrado por The Last of Us: Remastered y The Last of Us, pues en el caso del juego de PS4, las cifras indican que el 40.2% lo terminó en modo fácil, con números inferiores en el caso de las dificultades normal y difícil. En el caso de la entrega original de PS3, el mayor porcentaje alcanzado es de 40.2%, mientras que en normal es de 28.1% y en difícil 6.5% hasta la fecha.

