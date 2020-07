Filtran material promocional del nuevo Call of Duty

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La expectativa por el nuevo Call of Duty es muy alta. La falta de información sobre el juego ha hecho que algunos fans comiencen a desesperarse y especular. Aunque todavía no hay pistas oficiales que apunten a una próxima revelación, todo parece indicar que dentro de muy poco sabremos más sobre el proyecto, incluso ya circula en Internet una imagen del logo de la nueva entrega y parece confirmar su nombre.

El destacado miembro de la comunidad de Call of Duty y reconocido informante TheGamingRevolution compartió a través de su cuenta de Twitter un par de fotografías que dejan ver que habrá una promoción que dará a los jugadores la oportunidad de ganar un año completo de puntos de experiencia al doble y para ello será necesario registrar el código de algunos productos.

Lo que resulta más interesante es que el material promocional filtrado muestra el logo de la nueva entrega de la serie y confirmaría que su nombre será Call of Duty: Black Ops Cold War.

De acuerdo con la información, la promoción estaría activa a partir del 5 de octubre de este año, por lo que es casi una certeza que deberíamos saber del título antes de esa fecha. Además, tal como mencionan algunos usuarios, hubo una promoción similar para Call of Duty: Modern Warfare (2018), la cual dio inicio en octubre del año pasado, sólo unos días antes del estreno del videojuego, por lo que e muy probable que la nueva entrega de la serie debute en octubre de 2020. Se espera que la promoción esté disponible en estados Unidos.

Hasta el momento, Activision no ha compartido información oficial sobre la nueva iteración de la serie, por lo que, aunque el material parezca convincente, te invitamos a tomarlo como algo extraoficial.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM'd earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they're safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKU