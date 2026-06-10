Los servicios de suscripción llegaron para quedarse y, poco a poco, se han convertido en una de las formas más accesibles para disfrutar nuestro pasatiempo favorito. PlayStation Plus es una de las opciones más atractivas para disfrutar videojuegos a un costo razonable, pues continuamente renueva su catálogo con aclamados títulos.

PlayStation no quiere perder puntos frente a Xbox Game Pass, así que preparó una atractiva alineación de juegos para junio. Los suscriptores Extra y Premium (Deluxe) podrán disfrutar muy pronto otros 8 títulos sin costo adicional, entre los que destacan aclamados RPG.

Video relacionado: Final Fantasy XVI - ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!

¿Qué juegos llegarán a PlayStation Plus para los suscriptores Extra y Premium (Deluxe)?

PlayStation Plus ya ofrece una atractiva selección de títulos RPG en su catálogo. La buena noticia es que Sony quiere consentir aún más a los fans del género. Por ello, la novedad más importante de junio es Final Fantasy XVI, título de Square Enix.

La aventura de Clive Rosfield dejó satisfechos a muchos seguidores de la saga, aunque también dividió las opiniones por enfocarse demasiado en los elementos de acción de la franquicia. Otro RPG de renombre que llegará al servicio es Kingdom Come: Deliverance, el título de mundo abierto de Warhorse Studios que recibió elogios en todo el mundo.

También hay una sorpresa para los fanáticos de los MMORPG, pues Black Desert se sumará al catálogo del servicio. Para quienes buscan una experiencia diferente, tendrán alternativas como Sonic X Shadow Generations y Life is Strange: Double Exposure, títulos de SEGA y Deck Nine, respectivamente.

Tal como se anunció en el más reciente State of Play, la selección de juegos clásicos recibirá Gitaroo Man, título de ritmo que debutó originalmente para PS2. Estos y otros títulos estarán disponibles en PlayStation Plus el próximo 16 de junio. Abajo está la lista completa de título:

Final Fantasy XVI y más atractivos juegos llegarán a PlayStation Plus en junio

Final Fantasy XVI (PS5)

Sonic X Shadow Generations (PS5 y PS4)

Kingdom Come: Deliverance (PS5 y PS4)

Life is Strange: Double Exposure (PS5)

Farming Simulator 25 (PS5)

Blades of Fire (PS5)

Black Desert (PS5)

Gitaroo Man (PS5 y PS4)

Los nuevos juegos mensuales del servicio ya están disponibles

Los usuarios de PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) también ya tienen acceso a los juegos mensuales de junio: Grounded, Nickelodeon All-Star Brawl 2 y Warhammer 40,000: Darktide. Estos títulos se podrán conseguir sin costo adicional hasta el 6 de julio.

Adicionalmente, el servicio ofrecerá acceso a Destiny 2: Legacy Collection para despedir el popular juego de Bungie. Este lanzamiento incluye la expansión The Final Shape y ya está disponible para los suscriptores Extra y Premium (Deluxe).

PlayStation Plus ofrece atractivo contenido para todos sus usuarios durante junio

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation Plus.

Video relacionado: La historia de todos los juegos de Final Fantasy

Fuente