La temporada veraniega de conferencias estuvo llena de emociones fuertes. Sin duda, el State of Play, el Summer Game Fest y el XBOX Games Showcase tuvieron anuncios muy interesantes, por lo que se esperaba que la tendencia positiva continuara con el Nintendo Direct. Si bien hubo noticias interesantes, tanto los fans como el mercado quedaron decepcionados.

En efecto, la presentación de la compañía japonesa fue incapaz de contentar a todo el público pese a la confirmación de uno de los juegos más esperados por la comunidad: el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. La recepción mixta se reflejó de inmediato en el valor de la empresa en la bolsa.

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Las acciones de Nintendo caen en picado tras la ausencia de un nuevo Mario 3D

La consola híbrida de 2017 fue un enorme éxito comercial, por lo que las expectativas por el nuevo hardware eran sumamente elevadas; sin embargo, el Nintendo Switch 2 debutó en una situación socioeconómica muy complicada debido a los aranceles y la crisis de memoria que afecta a todo el sector tecnológico.

Bajo este contexto, las acciones de Nintendo mostraron una tendencia descendente durante 5 meses consecutivos hasta principios de mayo, pues los inversionistas exigían un aumento de precio para la nueva plataforma. Aunque el dispositivo se volvió más caro, el valor de la empresa en la bolsa se desplomó debido a las previsiones sombrías para el presente año fiscal.

Los inversionistas tenían la esperanza de que el Nintendo Direct revirtiera la situación y brindara un vistazo más optimista; sin embargo, parece que los anuncios que se mostraron durante el evento generaron poco optimismo en torno al futuro inmediato de la marca.

De acuerdo con los informes, el precio de las acciones del gigante nipón se situaba en ¥7730 JPY, pero disminuyó hasta ¥7297 JPY tras la apertura del mercado este 10 de junio de 2026. Las acciones cayeron hasta 8% antes de recuperarse un poco hasta representar sólo un descenso de 6.75%.

Los analistas atribuyen esta caída a la falta de títulos importantes. En particular, muchos están preocupados ante la ausencia del anuncio de un nuevo videojuego en 3D de la franquicia Super Mario Bros. Recordemos que la última entrega de esa índole fue Super Mario Odyssey, que en 2027 cumplirá su 10.° aniversario.

“La ausencia de un juego principal de Mario en 3D para la temporada navideña de este año tiene un impacto comercial significativo. La Switch 2 se lanzó en junio pasado con títulos como Mario Kart World y, posteriormente, Donkey Kong Bananza. El segundo año llega a la temporada navideña sin un título de franquicia de igual atractivo”, argumentó el analista Atul Goyal.

Las acciones de Nintendo se deslomaron tras el último Direct de junio

¿Cuáles fueron los anuncios más importantes del Nintendo Direct?

Sin ningún tipo de equivocación, podemos decir que el anuncio más atractivo del último Nintendo Direct fue el de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, una versión mejorada del aclamado título de aventuras de 1998. La cuestión es que el proyecto aún carece de fecha de lanzamiento y ni siquiera se mostró gameplay.

La compañía japonesa aprovechó su evento para revelar nuevos títulos first-party: desde Xenoblade Gensis y Nintendo Switch Sports Resort hasta Fire Emblem: Fortune’s Weave y Splatoon Raiders; sin embargo, gran parte de la presentación se enfocó en ports de propuestas third-party, muchas de las cuales ya tienen varios años en el mercado.

Entre los videojuegos de terceros que están en camino a Nintendo Switch 2 encontramos a Stellar Blade, Dragon’s Dogma 2, Lords of the Fallen II y Metaphor: ReFantazio. Aunque son experiencias interesantes, también estarán disponibles para otras plataformas. Es fácil entender por qué los inversores no quedaron particularmente satisfechos con esta alineación.

Los inversionistas esperaban que hubiera un nuevo juego de Super Mario 3D en el Nintendo Switch 2

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