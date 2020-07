¡Genial! Así sería un clásico Game Boy edición especial de Cyberpunk 2077

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Cyberpunk 2077 es uno de los lanzamientos más esperados en mucho tiempo y en cuestión de meses tendremos la oportunidad de tenerlo en nuestras manos. Lo anterior tiene emocionados a varios miembros de la comunidad, quienes le han rendido homenaje de diferentes maneras. Ahora lo vimos en el caso de un artista que imaginó cómo sería un Game Boy edición especial de Cyberpunk 2077.

Tomek Dittrich, artista que trabaja con Blender, decidió dedicar pase de su tiempo a crear el Nightcity CYBER BOY. Se trata de una consola ficticia con el aspecto de un Game Boy y la cual, en la imaginación, puede correr una versión retro y monocromática de Cyberpunk 2077 con todo y Keanu Reeves.

El modelo 3D del Nightcity CYBER BOY está claramente inspirado en el Xbox One X de Cyberpunk 2077. Lo decimos puesto que en el diseño de ambas consolas predomina los tonos amarillos y grises de aspecto metálico. Incluso hay grafiti con la frase “NO FUTURE” como la que brilla en la oscuridad en la consola de Microsoft.

Por si te lo perdiste: Encuentran mensaje oculto en el Xbox One de Cyberpunk 2077

Otro punto que llama la atención es que al artista no le bastó con modelar la consola, sino que también diseñó cartuchos para Game Boy inspirados en Cyberpunk 2077.

Puedes ver todo su trabajo a continuación:

As a great fan of both #GameBoy 🕹 and #Cyberpunk2077 🤖 I couldn't resist to mix those two in my latest @blender_org project: Nightcity Cyber Boy - a retro gaming console of the future 😎@BlenderNation @BlenderArtists @CDPROJEKTRED #Cyberpunk #Retro #RetroGaming pic.twitter.com/giy1G1nQ77