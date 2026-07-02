Los rumores alrededor de Metroid siguen creciendo. Después de la supuesta filtración de Metroid Ravenous, una nueva información sugiere que ese proyecto estaría lejos de ser el único en desarrollo. Todo indica que los seguidores de Samus Aran podrían recibir varias sorpresas en los próximos años.

La información proviene de una fuente con un historial conocido dentro de la industria. Aunque todavía no existe confirmación oficial por parte de Nintendo, las declaraciones ya despertaron la emoción entre los fans de la franquicia.

Un periodista asegura que vienen más juegos de Metroid

Andy Robinson, editor de VGC, publicó un mensaje en X después de que surgiera la filtración de Metroid Ravenous. Según explicó, el supuesto nuevo juego para Nintendo Switch 2 sería apenas uno de varios proyectos relacionados con Metroid.

El periodista escribió el siguiente mensaje:

“Me dijeron que vienen más de uno. ¡Los fans de Metroid vamos a comer muy bien!”

Robinson evitó revelar más detalles. Tampoco explicó cuántos juegos están en desarrollo o si todos pertenecen a la misma línea principal de la saga. Aun así, su comentario alimentó las especulaciones sobre el futuro de la franquicia.

Los rumores siguen creciendo tras la filtración de Metroid Ravenous

Hace apenas unos días apareció un supuesto registro de Metroid Ravenous dentro del sistema del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. La publicación fue eliminada rápidamente, aunque varios usuarios capturaron imágenes antes de que desapareciera.

Hasta ahora, el registro únicamente menciona el nombre del juego y su llegada a Nintendo Switch 2. Esa información todavía debe tratarse como un rumor, ya que Nintendo mantiene silencio sobre el tema.

Las nuevas declaraciones de Robinson hacen pensar que la compañía tendría una estrategia más amplia para Metroid. Algunos jugadores creen que podrían existir remasterizaciones, remakes o incluso nuevas entregas, aunque por ahora todo permanece en el terreno de la especulación.

Nintendo todavía guarda silencio

Como ocurre con cualquier rumor, conviene mantener la cautela hasta que Nintendo haga un anuncio oficial. La compañía suele revelar sus proyectos durante eventos especiales o en Nintendo Directs, por lo que habrá que esperar para conocer si estas filtraciones terminan siendo reales.

Mientras tanto, los fans de Samus Aran tienen motivos para mantenerse atentos. Si la información resulta cierta, el futuro de Metroid podría ser mucho más prometedor de lo que se pensaba hace apenas unos días.

¿Crees que Nintendo prepara varios juegos de Metroid? ¿Qué proyecto te gustaría ver primero? Cuéntanos en los comentarios.

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