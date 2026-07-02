Con justa razón, las adaptaciones live-action de series animadas y animes siempre causan escepticismo; sin embargo, ahora más que nunca existe la posibilidad de ver proyectos que sorprendan para bien debido a su excelente calidad. Mientras One Piece cautivó a los fanáticos, Avatar: la Leyenda de Aang falló en cumplir con las expectativas.

El show de Nickelodeon debutó originalmente en 2005 y rápidamente se convirtió en una obra de culto debido a su historia emocionante, personajes memorables y sus entretenidas secuencias de acción. Es por eso que los fanáticos levantaron la ceja cuando, en 2018, Netflix anunció que realizaría una serie protagonizada por actores reales.

La primera temporada vio la luz del día hace un par de años, y los nuevos episodios acaban de llegar al servicio de streaming. Los nuevos datos demuestran 2 cosas: que la audiencia perdió el interés en la serie y que One Piece permanece como el rey de los live-action.

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Avatar: la Leyenda de Aang sufre una caída y pierde millones de espectadores

El programa de televisión protagonizado por Gordon Cormier, Kiawentiio, Maria Zhang e Ian Ousley se estrenó originalmente en 2024, y en aquel entonces tuvo una recepción mixta por parte del público y la crítica especializada. La primera temporada posee una calificación mediocre de apenas 57 en Metacritic.

La segunda tanda de episodios de Avatar: la Leyenda de Aang llegó al catálogo de Netflix el pasado 25 de junio de 2026, y de igual forma fue incapaz de conectar con los seguidores y la prensa. Los nuevos episodios tuvieron un puntaje de 68 en Metacritic, pero ostenta apenas 4.3 del lado de la audiencia.

Al leer los comentarios del público, notaremos que gran parte de las críticas están dirigidas a los cambios en la historia, el ritmo lento de los episodios, la fotografía de baja calidad y algunos efectos cuestionables. También se destacó el hecho de que el actor Gordon Cormier ya no se parece a Aang.

Esta amalgama de factores tuvo un efecto esperado: Avatar: la Leyenda de Aang sufrió una importante caída en sus niveles de audiencia, pues cientos de miles de personas perdieron el interés y simplemente no sintonizaron los nuevos capítulos en el servicio de streaming.

De acuerdo con los datos, la Temporada 2 de la serie live-action de Netflix se estrenó con 8.7 millones de visualizaciones en sus primeros 4 días. Aunque es una cifra saludable, representa una disminución masiva de 59% con respecto a las 21.1 millones de reproducciones que registró el lanzamiento de los primeros capítulos en 2024.

Aunque los más recientes capítulos fueron ignorados por un gran sector del público, el lanzamiento de la nueva temporada reavivó ligeramente el interés por la primera, que volvió a figurar en el puesto número 3 del top 10 de Netflix al contabilizar 3 millones de visitas adicionales.

La segunda temporada de Avatar: la Leyenda de Aang es un fracaso en Netflix al perder millones de espectadores

El éxito de One Piece deja en vergüenza el fracaso de Avatar: la Leyenda de Aang

En definitiva, la situación de Avatar: la Leyenda de Aang contrata mucho con el caso de One Piece, la popular serie live-action del manga de Eiichiro Oda. El show protagonizado por el actor mexicano Iñaki Godoy recibió reseñas mayormente positivas, y tanto seguidores de la obra original como nuevos fans elogiaron la adaptación.

La primera temporada del show inspirado en el anime de Toei Animation debutó con 18.5 millones de visualizaciones en su primera temporada de 2023, lo que le permitió convertirse en uno de los mayores éxitos de Netflix en aquel entonces. Cientos de miles de personas también dejaron de ver la serie, pero la disminución no fue tan severa.

De acuerdo con los datos oficiales, la segunda temporada de One Piece registró 16.8 millones de reproducciones a principios de 2026, lo que representó una caída aproximada de apenas 9%. En forma de comparación Wednesday (Merlina) perdió la mitad de su audiencia con el estreno de sus más recientes capítulos.

Los nuevos episodios del programa protagonizado por la famsa actriz Jenna Ortega tuvieron 119 millones de visualizaciones durante su debut, una gran disminución frente a las 252 millones de visitas que registró la primera temporada en el mismo periodo.

A pesar de que Avatar: la Leyenda de Aang tuvo un rendimiento muy inferior, Netflix ya trabaja en la tercera y última temporada. De igual forma, recientemente se informó que ya terminó la producción y el rodaje de los nuevos episodios de One Piece.

Mientras One Piece retuvo a la inmensa mayoría de su audiencia en Netflix, Avatar: La Layenda de Aang perdió a más de la mitad de su público

Pero cuéntanos, ¿eres fanático de alguna de estas series live-action? ¿Cuál crees que es mejor? Déjanos leerte en los comentarios.

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