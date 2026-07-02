El nuevo proceso para registrar las líneas telefónicas móviles en México sigue generando dudas entre los usuarios, por lo que es probable que aún no hayas publicado el proceso. Dicho esto, el tema está lejos de terminar y recientemente ha surgido una nueva una duda entre los mexicanos.

Tras la publicación de los lineamientos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), uno de los requisitos que más llamó la atención fue la incorporación de la llamada “prueba de vida”, un procedimiento que será necesario para completar el trámite en determinados casos.

Aunque el documento oficial menciona este requisito como parte del proceso de vinculación de las líneas telefónicas, todavía existen preguntas sobre cómo funcionará exactamente y cuándo será obligatorio.

¿Qué es la prueba de vida para registrar una línea telefónica?

De acuerdo con los lineamientos publicados en el DOF, la prueba de vida formará parte del proceso de identificación de los usuarios que registren su línea telefónica de manera presencial.

Su objetivo es confirmar que la persona que realiza el trámite corresponde con el titular de la identificación oficial presentada, evitando así registros con documentos ajenos o posibles casos de robo de identidad.

El decreto no detalla el procedimiento que deberán seguir todas las compañías telefónicas. Sin embargo, algunos operadores ya utilizan métodos similares durante otros trámites, los cuales consisten en verificar que el rostro del usuario coincida con la fotografía de su identificación oficial.

Por ahora, las autoridades no han aclarado si este requisito también será obligatorio para quienes completen el registro mediante plataformas digitales.

Amplían el plazo para registrar las líneas telefónicas

Junto con estos nuevos lineamientos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga para que los usuarios puedan registrar sus líneas móviles.

El proceso se realizará de forma escalonada entre agosto y diciembre de 2026, siguiendo un calendario basado en el último dígito del número telefónico. La primera fecha establecida será el 15 de agosto.

La comisión explicó que las líneas de prepago deberán completar este procedimiento dentro del periodo que les corresponda.

En cambio, los usuarios con planes de pospago no tendrán que realizar el registro, ya que su identidad quedó vinculada desde el momento en que contrataron el servicio.

¿Qué pasará si no registras tu línea telefónica?

Las autoridades advirtieron que las líneas que no sean vinculadas dentro del plazo asignado serán suspendidas 72 horas después del vencimiento de su fecha límite.

Una línea suspendida únicamente podrá:

Realizar llamadas a números de emergencia.

Comunicarse con centros de atención ciudadana.

Contactar a su compañía telefónica.

Recibir alertas sísmicas.

Mientras permanezca suspendida, el usuario no podrá realizar ni recibir llamadas, enviar mensajes de texto o utilizar datos móviles.

La buena noticia es que el servicio será restablecido una vez que el titular complete el proceso de registro solicitado por su operador.

Por ahora, las autoridades no han dado más detalles sobre el funcionamiento específico de la prueba de vida, por lo que será cada compañía telefónica la encargada de informar cómo se llevará a cabo este requisito cuando inicie formalmente el proceso de vinculación de las líneas móviles.

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