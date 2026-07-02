Crunchyroll comenzó julio con un calendario repleto de estrenos que promete mantener ocupados a los fans del anime durante todo el mes. La plataforma apostó por una programación diaria que incluye nuevas adaptaciones de manga, esperadas continuaciones y producciones originales, con propuestas que abarcan acción, fantasía, romance, comedia y ciencia ficción.

Entre las novedades destacan nuevas temporadas de franquicias muy populares como Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You, Saga of Tanya the Evil y Grand Blue Dreaming. Además, varios estrenos llegarán con doblaje al español desde su lanzamiento.

Secuelas muy esperadas llegan durante la primera mitad del mes

El calendario inicia fuerte con títulos como Hana-Kimi Temporada 2 y The Villager of Level 999 el 2 de julio, seguidos por nuevas producciones como KAIJU GIRL CARAMELISE, Bungo Stray Dogs WAN! 2 y The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System.

El fin de semana también será especialmente atractivo para los suscriptores. El 5 de julio debutarán series como BLACK TORCH, Skeleton Knight in Another World Temporada 2, The Ogre’s Bride y Rich Girl Caretaker, mientras que el 6 de julio llegarán algunos de los estrenos más esperados.

Ese día estarán disponibles ONE PIECE HEROINES, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Temporada 3, The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You Temporada 3, Anime AzurLane: Slow Ahead! Temporada 2 y You and I Are Polar Opposites Temporada 2, varias con doblaje al español.

Acción, romance y fantasía dominarán el resto del calendario

La programación continuará durante los siguientes días con más estrenos. El 7 de julio llegarán Grand Blue Dreaming Temporada 3, Love Unseen Beneath the Clear Night Sky y The Insipid Prince’s Furtive Grab for The Throne.

El 8 de julio será el turno de Red River, Yoroi-Shinden Samurai Troopers, Young Ladies Don’t Play Fighting Games e I Want to Love You Till Your Dying Day.

Posteriormente, el 9 de julio se estrenarán Clevatess Temporada 2, Tomb Raider King, Saga of Tanya the Evil Temporada 2 y Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs Temporada 2.

La programación seguirá con Smoking Behind the Supermarket with You y MEBIUS DUST el 10 de julio, Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life el 12 de julio y Though I Am an Inept Villainess el 13 de julio, cerrando una de las primeras quincenas más cargadas de estrenos que ha tenido Crunchyroll en mucho tiempo.

Con este calendario, la plataforma busca ofrecer contenido prácticamente todos los días, combinando franquicias consolidadas con nuevas apuestas que podrían convertirse en los próximos éxitos entre los aficionados al anime.

¿Cuál de estos estrenos piensas ver primero? ¿Qué serie esperas con más emoción este mes? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente