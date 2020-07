¿Te quedaste sin PS Plus? Multijugador de PS4 será gratis por unos días

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Tener PlayStation Plus es el requisito que usuarios de PlayStation 4 necesitan cumplir para poder jugar online todos los juegos que no sean free-to-play. Si no estás suscrito a este servicio, pero hay algún juego que te gustaría disfrutar con amigos, te alegrará saber que pronto podrás disfrutar el multijugador de PlayStation 4 gratis por tiempo limitado.

En una publicación en el PlayStation Blog, Sony Interactive Entertainment confirmó que en agosto habrá un fin de semana de PS Plus gratis. Esta promoción se llevará a cabo de las 12:01 AM, hora local, del sábado 8 de agosto hasta las 11:59 PM del domingo 9 de agosto.

Es importante señalar que esta promoción sólo te dará acceso al multijugador online de PlayStation 4. Es decir, el resto de los privilegios que obtendrías por PlayStation Plus seguirán inaccesibles. En otras palabras, no podrás aprovecharlo para descargar los juegos de PlayStation Plus de agosto.

Aún estás a tiempo de conseguir el tema de aniversario de PlayStation Plus

En su publicación en el PlayStation Blog, Sony aprovechó la ocasión para recordarnos que el tema de aniversario de PlayStation Plus todavía está disponible.

Se trata de un tema para PlayStation 4 que Sony diseñó y lanzó como agradecimiento por el apoyo que la comunidad le ha dado en los 10 años de PlayStation Plus. Se trata de un tema en el que predominan los tonos amarillos, como los del logotipo del servicio.

Puedes dar un vistazo al tema a continuación:

El tema de aniversario de PlayStation Plus está disponible para todos los usuarios de PlayStation 4. Así pues, puedes descargarlo desde aquí sin importar si tu membresía a PlayStation Plus está activa o no. Sigue este enlace para conseguirlo.

