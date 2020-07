PS Plus agosto: descarga gratis el remaster de CoD: Modern Warfare 2 y un estreno indie

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

PlayStation sigue trabajando para mes a mes traer sorpresas para todos los suscriptores de PlayStation Plus. Gracias a esto, a partir del próximo mes los usuarios de este servicio tendrán la oportunidad de descargar 2 juegos para PlayStation 4 gratis.

El título que encabeza la lista es Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaing Remastered. Como su nombre lo indica, se trata de una versión remasterizada de la campaña de Modern Warfare 2, una de las entregas más queridas desarrolladas por Infinity Ward. Te recordamos que esta remasterización debutó hace apenas unos meses en consolas de actual generación.

Eso no es todo, puesto que también estará disponible Fall Guys: Ultimate Knockout sin costo adicional. En caso de que no lo sepas, el proyecto distribuido por Devolver Digital es un multijugador para 60 jugadores lleno de color y diversión. En él tendrás que competir en diferentes tipos de retos o superar retos cooperativos. En los últimos días este proyecto ha dado mucho de qué hablar y con buena razón.

Cabe mencionar que el PlayStation Blog de Latinoamérica no ha publicado la lista de PS Plus de agosto. Actualizaremos la nota en caso de que exista algún cambio en la alineación para nuestro país.

¿Cuándo podré conseguir los juegos de PlayStation Plus de agosto?

Ahora la pregunta es, ¿cuánto podré conseguir los juegos de PlayStation Plus de agosto? Lo primero que tienes que saber es que debutarán en fechas diferentes. Dicho esto, no tendrás que esperar mucho para obtener el primero de ellos.

Lo que pasa es que Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaing Remastered estará disponible como descarga gratuita para los miembros de PlayStation Plus a partir de mañana, martes 18 de julio. Este juego estará disponible sin cargo adicional hasta el 31 de agosto.

Por su parte, Fall Guys: Ultimate Knockout estará disponible en PlayStation Plus a partir del 4 de agosto (es decir, su día de estreno) y la promoción terminará el 31 de agosto. Así pues, tendrás que esperar hasta la próxima semana para conseguirlo.

Aún puedes descargar los juegos para PlayStation Plus de julio

Antes de terminar, te recordamos que los juegos de PlayStation Plus de julio todavía están disponibles para descarga. Se trata de NBA 2K20; Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Erica, juegos que estarán disponibles en PlayStation Plus hasta el 3 de agosto.

