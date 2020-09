Nintendo es el contundente ganador de los Tokyo Game Show Awards 2020

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Tokyo Game Show 2020 se llevó a cabo en línea la pasada semana. El fin de semana formó parte de la celebración la entrega de los Tokyo Game Awards, que corren por cuenta de la Asociación de Proveedores de Entretenimiento Informático (CESA, por sus siglas en inglés). Lo más interesante es que el ganador más reconocido fue Nintendo gracias a la importancia de varios de sus juegos.

Este fin de semana se llevó a cabo la premiación de los Tokyo Game Show Awards 2020 y en esta ocasión Nintendo fue condecorado con el premio Ministerio de Economía, Comercio e Industria, que se otorga a un individuo u organización que ha hecho gran contribución al crecimiento y desarrollo de la industria japonesa del software de entretenimiento de computadora”, de acuerdo con información de GameSpot, por su trabajo en Animal Crossing: New Horizons.

En cuanto a juegos, Animal Crossing: New Horizons fue distinguido con el Premio a la excelencia y el Gran Premio de forma unánime gracias a la importancia del juego en la era de la pandemia y a la capacidad de alcance a público de diferentes edades.

Pokémon Sword & Shield también recibieron muchos premios

Pokémon Sword & Shield no se quedó atrás, pues se hizo con el Premio a las mejores ventas. Es importante decir que el periodo correspondió del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020, razón por la cual no apareció Animal Crossing: New Horizons. Aunado a esto las 2 entregas de Pokémon ganaron el Premio global japonés, mientras que la variante de desarrollo extranjero se la ganó Call of Duty: Modern Warfare (2019).

De acuerdo con información de Siliconera, el Premio especial se lo llevó Dragon Quest Walk, un título móvil que únicamente está disponible en Japón. Por último, el Premio de diseñadores de juego, otorgado por varios desarrolladores importantes, como Masahiro Sakurai y Yoko Taro, lo recibió el título indie Baba Is You.

Te recordamos que en las premiaciones del año pasado, Super Smash Bros. Ultimate hizo que Nintendo ganara varios premios.

Animal Crossing: New Horizons y Pokémon Sword & Shield pronto recibirán contenido nuevo

Si estás interesado en Pokémon Sword & Shield, entonces debes estar muy pendiente mañana de las noticias, pues habrá una transmisión enfocada en la segunda expansión del juego, The Crown Tundra. En cuanto a Animal Crossing: New Horizons, los jugadores podrán disfrutar de contenido temático de Halloween muy pronto.

Pokémon Sword & Shield y Animal Crossing: New Horizons están disponibles en exclusiva en Nintendo Switch. Puedes encontrar más sobre los primeros si visitas esta página o su reseña, mientras que en este enlace puedes encontrar más noticias del segundo y en esta página está su reseña escrita.

