Al parecer, archivos de guardado de PlayStation 4 no funcionarán en PlayStation 5

Aunque Sony ya reveló un poco más sobre su nueva consola, PlayStation 5, y sus novedades técnicas, aún hay mucha incertidumbre en torno a la retrocompatibilidad. Una de las dudas principales es sobre la posibilidad de llevar el progreso de los juegos de PS4 a las versiones mejoradas de PS5, algo que algunos daban por sentado, pero al parecer no habrá compatibilidad entre ambas versiones.

Cuando un título está disponible en varias plataformas, en especial en las que pertenecen a la misma marca (como el PlayStation Vita y el PlayStation 4), es normal que el progreso se comparta entre ambas versiones, lo que permite al usuario disfrutar en una versión lo que desbloquea en la otra y viceversa.

Pues bien, se esperaba que esto, conocido como cross-save, estuviera disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5; después de todo, sería una función independiente de las especificaciones técnicas. Las malas noticias son que parece que no será así, pues una desarrolladora indica que esta función no estará habilitada en PlayStation 5.

Esto se sabe gracias a una confirmación por parte de Ryu Ga Gotoku Studio, la desarrolladora de Yakuza: Like a Dragon, luego de revelar que los dueños de una copia de PlayStation 4 podrán obtener la versión mejorada en PlayStation 5 sin cargo adicional. “La información de guardado no será transferible entre las versiones del juego de PS4 y PS5”, confirmó el estudio.

