Xbox Game Pass: ya sabemos cuando llegará EA Play al servicio

Xbox Game Pass se fortalecerá este año no solo gracias a la compra de Bethesda por parte de Microsoft. Pues desde hace algunos meses se confirmó que el servicio incluirá EA Play sin costo adicional.

¿Qué significa esto? Que los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate tendrán acceso a todos los beneficios del servicio de Electronic Arts, así como a diversas entregas de sagas tan destacadas como FIFA, Battlefield, Mass Effect, entre otras.

La buena noticia es que este beneficio no tardará mucho en llegar a Xbox Game Pass. Microsoft cumplirá con su palabra y agregará EA Play a su servicio este año. La compañía confirmó hoy el día en que los usuarios podrán disfrutar este beneficio.

Microsoft iniciará la nueva generación con todo, pues Xbox Game Pass estará disponible en Xbox Series X y Xbox Series S desde su día de lanzamiento. La gran sorpresa es que a partir del 10 de noviembre los usuarios del servicio en consolas tendrán acceso a EA Play.

Por medio de Xbox Wire, Microsoft recalcó que esta novedad se unirá a Xbox Game Pass Ultimate sin costo adicional. Los usuarios del servicio en PC tendrán que esperar un poco más, pues EA Play se integrará a partir de diciembre.

La compañía no habló de los juegos que estarán disponibles en el estreno; sin embargo, dejó en claro que habrá una colección atractiva de títulos tanto para los jugadores en consolas y en PC. Es importante destacar que este beneficio también estará disponible para usuarios de Xbox One.

Por último, Microsoft afirmó que trabaja para que los juegos de EA Play sean jugables a través de la nube en dispositivos móviles gracias a Xbox Game Pass Ultimate y Project xCloud. Por ahora no hay una fecha de lanzamiento para este proyecto.

