RUMOR: Titanfall 3 está en desarrollo

La entrega original de Titanfall no fue muy bien recibida por la crítica, pero la franquicia ganó popularidad con su secuela a tal grado que los fans piden el regreso de la serie luego de varios años de inactividad. Electronic Arts ha mencionado que no tiene planes de traerla de regreso a corto plazo, pero al parecer esto podría cambiar dentro de poco, ya que surgieron pistas que revelan que la compañía prepara su regreso.

Esto lo sabemos gracias a las pistas que encontró el usuario de Twitter y dataminer Biast12 (vía ResetEra), que es reconocido en la escena de Apex Legends por filtrar contenido y que tiene poco más de 10,000 seguidores en la plataforma. De acuerdo con el usuario, Titanfall 3 está en desarrollo.

El mensaje luego fue eliminado, pero Biast12 aclaró que esto ocurrió porque retuiteó un mensaje que fue eliminado. Después de aclarar esto, el dataminer volvió a afirmar que Titanfall 3 está en desarrollo. Desafortunadamente, el usuario no indicó cuales son las razones que lo hacen confirmar que ya está en producción el nuevo juego.

maybe i need to point this out, yes i did delete my tweet about Titanfall 3, but that was only because the tweet i quoted got deleted, but i still stand by my words, Titanfall 3 is in the works https://t.co/RrX6wbpxII