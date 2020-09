Nueva actualización de Animal Crossing: New Horizons elimina más hacks

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La llegada de octubre traerá no sólo los efectos del cambio de estaciones, sino también una de las festividades más icónicas del año, Halloween o Noche de Brujas. Uno de los videojuegos que aprovechará esta temporada del año para ofrecer contenido temático es Animal Crossing: New Horizons y Nintendo ya liberó la actualización que incluye este contenido. Aunque gran parte del contenido de ella no comenzará sino hasta el primer día de octubre, los jugadores fueron sorprendidos porque les eliminaron varios hacks.

Nintendo decidió compartir con anticipación la nueva actualización de Animal Crossing: New Horizons, la cual desbloqueará el contenido temático de otoño a partir del 1 de octubre. Sin embargo, algunos jugadores que ya la descargaron e instalaron han descubierto que hace un cambio importante en sus islas.

Tal como informa Polygon, tras actualizar Animal Crossing: New Horizons a la nueva versión, algunos jugadores han reportado que la Harvey’s Fence y otros objetos hackeados del juego fueron eliminados.

Por si no lo sabes, algunos fans del juego se han empeñado en hackear elementos del juego que no se pueden conseguir por métodos normales con el fin de decorar sus islas con artículos exclusivos. Tal es el caso de la cerca de Harvey, que sí existe en el juego, pero sólo en la isla de este personaje. No obstante, hay algunos jugadores que han manipulado el código del juego para poder conseguirlas de forma no oficial y distribuirlas a otros usuarios e incluso cobrar por ellas.

Al tratarse de una actualización, si los usuarios la descargan, perderán estos artículos prohibidos, por lo que, si desean conservarlos, la única alternativa es no actualizar el título, pero tendrán la desventaja de no poder probar las novedades de otoño y posteriores adiciones.

Nintendo sigue en su lucha contra el contenido hackeado

Te informamos que éste no es el primer intento de Nintendo por acabar con los hacks de Animal Crossing: New Horizons. Hace varias semanas la compañía comenzó a eliminar islas de Internet que contaran con árboles de trozos de estrella, un popular objeto hackeado. Posteriormente, la desarrolladora liberó una actualización con la que eliminó estos objetos no oficiales y los reemplazó por artículos que sí pueden conseguirse dentro del juego.

Algunos jugadores se han pronunciado en contra de las medidas de Nintendo, pues es contenido que no afecta a otros usuarios, ya que se trata únicamente de detalles estéticos. Sin embargo, está claro que usar estos hacks viola los términos de uso de Nintendo.

Es importante decir que aún hay contenido hackeado, pero es muy probable que en actualizaciones posteriores la desarrolladora los elimine. Te mantendremos informado.

¿Qué opinas de esta medida? ¿Usabas este tipo de artículos? Cuéntanos en los comentarios.

La nueva actualización de Animal Crossing: New Horizons ya está disponible, pero el contenido otoñal se desbloqueará a partir del 1 de octubre. Si quieres leer más noticias relacionadas con el juego, te invitamos a visitar su ficha o consultar nuestra reseña escrita.

