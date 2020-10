Éxito de Among Us dispara las descargas diarias de Discord

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Among Us sigue en la senda del éxito. El título comenzó a tomar considerable fuerza en la mitad de 2020. El título resultó ser una opción excelente en este tiempo de contingencia, pues permitió unir a muchas personas que quieren interactuar y que la pandemia se lo ha impedido. Precisamente, el éxito del juego no sólo ha significado un impulso en sus descargas, sino también en las de Discord, ya que gracias al juego la plataforma suma usuarios como nunca antes.

Among Us presenta una increíble oportunidad de jugar con amigos gracias a un sistema multijugador, sin embargo, no ofrece una opción de comunicación en forma de audio dentro del título, por lo que los usuarios han tenido que encontrar una alternativa que resuelva esta deficiencia si quieren disfrutar de una experiencia más interactiva.

Los usuarios rápidamente encontraron en Discord, la plataforma social antes orientada a gaming, la alternativa ideal para comunicarse efectivamente con chat de voz, la cual usan en conjunto con Among Us. Muchas personas no usaban esta plataforma, por lo que al descargar Among Us también instalaron Discord, ya sea en móviles o PC. Esto ocasionó que las descargas de Discord se dispararan casi a la par de Among Us.

Por si te lo perdiste: la secuela de Among Us fue cancelada por una buena razón.

Discord tiene casi 800,000 descargas diarias

De acuerdo con información de Apptopia, Discord contaba con alrededor de 330,000 descargas diarias, en comparación con 500,000 descargas de Among Us justo antes de que despegara la popularidad de Among Us, alrededor de agosto. Sin embargo, a finales de ese mes el título comenzó a tomar fuerza y se dispararon sus descargas, pero algo interesante es que sucedió lo mismo con Discord.

Actualmente, Among Us es descargado de manera diaria 3.75 millones de veces, mientras que Discord casi alcanza las 800,000 descargas diarias. Esto es increíble, pues en el margen de aproximadamente 1 mes Among Us impulsó el uso de Discord a niveles nunca antes vistos.

Éxito dual de Among Us y Discord

Es importante decir que en la historia de Discord desde 2015, la plataforma ha tenido 5 aumentos súbitos en las descargas diarias y los 2 ocurrieron en 2020. El primero fue a inicios de año, cuando se detonó la pandemia, algo natural, tomando en cuenta que el servicio ofrece una buena manera a sus usuarios de mantenerse en contacto.

Sin embargo, este el repunte en descargas ocasionado por el éxito de Among Us eclipsa de gran manera el anterior. La primera ocasión las descargas se duplicaron, pero gracias al juego la cifra casi se triplicó en la segunda vez.

Descargas de Discord a lo largo de los años

¿Qué opinas de este éxito dual? ¿Has usado Discord como método auxiliar de comunicación para jugar Among Us? Cuéntanos en los comentarios.

La comunicación precisamente es uno de los encantos de Among Us que hace que las personas lo prueben con sus amigos. Por esta razón, la desarrolladora InnerSloth piensa que sería muy complicado llevar el juego a consolas, pues necesitarían que los jugadores se comuniquen de forma efectiva.

Among Us está disponible en móviles y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente