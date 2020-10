Genshin Impact se convierte en el juego chino con el estreno mundial más exitoso

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Quizá supiste de Genshin Impact por primera vez luego de que capturara la atención por su gran parecido a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. El título continuó en desarrollo y hace algunos días por fin debutó en todo el mundo. Al parecer el interés inicial en el juego surtió efecto, ya que tuvo un lanzamiento tan exitoso que rompió récords.

Genshin Impact debutó el pasado 28 de septiembre en PlayStation 4, PC y móviles y tan pronto estuvo disponible, las descargas crecieron rápidamente. De acuerdo con información del South China Morning Post, el título en su día de lanzamiento consiguió más de 110,000 espectadores en Twitch, haciendo que el juego tuviera más audiencia que Fortnite. A 3 días de su lanzamiento, el interés sigue vigente, pues cuenta con poco más de 140,000 espectadores, superando a colosos como League of Legends y Grand Theft Auto V.

Genshin Impact capturó la atención de los jugadores y ya tiene altos ingresos

El éxito del título free-to-play también se ha reflejado en los ingresos, ya que Genshin Impact es el segundo juego que más ganancias genera en la App Store de Apple en China, superando incluso a Douyin, la versión china de TikTok, según estimaciones de la firma de análisis Qimai.

De acuerdo con información del analista de Kantan Games Serkan Toto, gracias a este explosivo lanzamiento, Genshin Impact se convirtió en el juego chino con el estreno mundial más exitoso.

Algo fundamental en el éxito del lanzamiento del juego es la cantidad de usuarios que se prerregistraron para probarlo tan pronto estuviera disponible. A mediados de septiembre, se dio a conocer que el número de prerregistros había superado los 10 millones, pero la cifra justo antes del estreno fue mayor. En total fueron 21.3 millones de usuarios prerregistrados, de los cuales 16 millones fueron usuarios chinos, mientras que 5.3 millones fueron extranjeros.

El lanzamiento de Genshin Impact también estuvo acompañado de un poco de controversia, pues su sistema antitrampas generó dudas en algunos usuarios, pues era algo intrusivo y se creía que podría vulnerar la seguridad. Sin embargo, miHoYo hizo algunas modificaciones para despejar dudas.

Genshin Impact está disponible en PlayStation 4, PC y móviles. Actualmente cuenta con cross-save entre PC y móviles. miHoYo confirmó a LEVEL UP que la versión para Nintendo Switch sigue en desarrollo. Puedes encontrar más sobre esta interesante propuesta free-to-play si visitas nuestro artículo dedicado a ella o checar su ficha.

