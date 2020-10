Supermassive Games, desarrolladora de Until Dawn, trabaja en un juego de acción

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Si eres fan de los juegos de terror, quizá conozcas a Supermassive Games, una desarrolladora cuya especialidad es la creación de títulos de este género. Se sabe que el estudio está trabajando en la serie The Dark Pictures Anthology, pero al parecer ya estaría trabajando en un nuevo proyecto muy diferente a los juegos de horror.

Supermassive Games se dio a conocer gracias a Until Dawn, juego que hizo que se le relacionara con el desarrollo de títulos de terror. Sin embargo, tal parece que con su próximo proyecto tomará un camino un poco diferente en cuanto a género.

Lo que hace pensar esto son las vacantes laborales que se encuentran en su sitio de Internet oficial, pues llama la atención que el estudio está solicitando un ingeniero de combate, que participaría en “un proyecto nuevo y sin anunciar”.

Supermassive Games estaría trabajando en un juego de acción

Desde luego, el puesto sugiere que no será un juego del género de terror, pues los títulos de este estilo de Supermassive Games están enfocados más bien en las bifurcaciones de la historia gracias a la toma de decisiones. En este nuevo proyecto, en cambio, la desarrolladora buscaría “crear combate en tiempo real variado y atractivo”.

A juzgar por la descripción del puesto, este misterioso juego contaría con “encuentros estimulantes” y los enemigos reaccionarían de forma efectiva a los ataques del usuario. Asimismo, se pide al postulante tener experiencia en implementar sistema de peleas cuerpo a cuerpo, con armas y combate a distancia.

El que el estudio sea más reconocido por trabajar en títulos de terror no significa que no tenga experiencia desarrollando títulos de otros géneros. Uno de los juegos recientes en los que trabajó Suppermassive Games es Hidden Agenda, del género de acción y aventura, así como Bravo Team, un título FPS, mucho más orientado a la acción y que está disponible en PlayStation VR.

¿Qué esperas del nuevo proyecto de Supermassive Games? ¿Eres fan de sus juegos? Cuéntanos en los comentarios.

Tomando en cuenta lo anterior, Supermassive Games estaría dividido en los 2 proyectos The Dark Pictures Anthology y el nuevo juego. La serie de terror estaría conformada por 8 capítulos y sólo lleva 1, The Man of Medan. Se tenía contemplado que cada uno debutaría cada 6 meses, pero al parecer las complicaciones han hecho que los estrenos sean más bien anuales.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope, el proyecto más reciente del estudio y segundo episodio de la antología, debutará el próximo 30 de octubre en PlayStation 4, Xbox One y PC. Puedes encontrar más sobre esta serie de terror si visitas esta página.

