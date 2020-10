Aseguran que Nintendo dice que el Joy-Con drift no es un problema real

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Desde ya algún tiempo el Joy-Con drift ha sido un problema que ha causado muchos dolores de cabeza a varios dueños de un Nintendo Switch. Dicho esto, nueva información asegura que Nintendo dice que no se trata de un problema real.

En septiembre de 2019, la firma de abogados Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP (CSK&DS) inició una demanda colectiva en calidad de representante de un trupo de usuarios de Switch afectados por el Joy-Con drift. Recientemente, esta firma se puso en contacto con sus clientes para pedirles evidencia en video que demuestre el Joy-Con drift y la manera en lo que los ha afectado.

De acuerdo con la firma legal, se trata de material que quieren usar como evidencia para responder a argumentos de Nintendo donde señala que el Joy-Con drift no es un problema real y “no ha causado ninguna inconveniencia a nadie”.

“Gracias por ponerte en contacto con nuestra firma sobre la litigación sobre el Joy-Con drift de Nintendo Switch. Estamos trabajando en juntar un montaje de clips de videos de dueños de Nintendo Switch como tu como una manera de dar voz a los problemas de drift de los Joy-Con que has experimentado. Esto nos ayudará en responder a los argumentos de Nintendo sobre como esto no es un problema real o no ha provocado ninguna inconveniencia”, señala un correo electrónico que envió CSK&DS.

Por si te lo perdiste: Nintendo vence en demanda contra grupo de hackers de Switch

Cabe mencionar que, por el momento, Nintendo no ha hecho un comunicado público en el que asegure lo anterior. De este modo hacemos énfasis que es la firma quien asegura que Nintendo declaró esto.

De hecho, las declaraciones parecen ser un tanto extrañas, puesto que hace unos meses Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, ofreció disculpas por el drift y reconoció el tema de la demanda colectiva.

"Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado a nuestros clientes con respecto a los controles Joy-Con. Seguimos mejorando nuestros productos, pero actualmente los Joy-Con están sujetos a una demanda colectiva en los Estados Unidos y es un tema pendiente”, afirmó el directivo.

¿Qué es el Joy-Con Drift?

Como te contamos en un artículo que publicamos el año pasado, el Joy-Con Drift es un término que se usa para referirse a mandos cuyo stick registra movimiento, aunque el usuario ni siquiera lo esté tocando.

Usuarios han reportado que este problema se puede registrar con diferentes niveles de gravedad Hay quienes dicen que sólo son afectados por él ocasionalmente, mientras que otros aseguran que el problema ni siquiera les permite navegar por los menús de la consola.

Entérate: Nintendo te recomienda esto para evitar problemas con la batería de tu Switch

Por el momento no está claro qué es lo que provoca el Joy-Con drift. Una teoría aceptada es que el movimiento del stick desgasta un circuito del control, lo que provoca los problemas de detección de movimiento.

Y tú, ¿has sido afectado por el Joy-Con drift? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver toda nuestra cobertura de Nintendo Switch.

Fuente