Fall Guys tendrá placas de apodos y así funcionarán

Mediatonic hace algunas semanas confirmó que la Temporada 2 de Fall Guys estaba en camino y hoy anunció que comenzará la próxima semana. Esta nueva etapa en el juego traerá mucho contenido nuevo, definitivamente lo que más emociona a los fans son los nuevos niveles y los nuevos disfraces, pues tendrán temática de la Era Medieval. Sin embargo, la desarrolladora también implementará otros cambios interesantes y uno de ellos será el uso de placas de apodos.

Mediatonic había anticipado que en la Temporada 2 añadiría nameplates o placas de nombre para mostrar la información del jugador. No obstante, había dudas sobre como funcionaría, por lo que la desarrolladora aprovechó para compartir más detalles sobre esta adición.

Por medio de un video, Mediatonic confirmó que la placa de nombres será una nueva opción de personalización que llegará en la Temporada 2 y que estará en la sección de Personalización. Gracias a la opción Interfaz será posible modificar el banner y el nickname.

Como puedes ver en el video de abajo, no será posible mostrar el nombre de usuario, pues el juego seguirá usando el sistema de identificación actual, que muestra “Fall Guy” y un número aleatorio. Sin embargo, será posible cambiar el diseño del recuadro, así como el sobrenombre, que serán apodos predeterminados, que sin duda algunos usuarios agradecerán.

Hasta el momento no se sabe como se desbloquearán estos apodos o diseños, pero se espera que sean recompensas por jugar o completar retos dentro del juego, aunque no se descarta la posibilidad de encontrarlos en la tienda.

