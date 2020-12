El evento de Galactus en Fortnite rompió récord de jugadores simultáneos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Como te informamos hace 1 día, Fortnite se despidió de la temporada 4 del Capítulo con su tradicional evento de cierre de temporada. En esta ocasión presentó una increíble batalla entre los personajes de Fortnite y los superhéroes de Marvel contra Galactus, el Devorador de planetas. Epic Games se ha caracterizado por llamar mucho la atención con esta clase de eventos limitados en Fortnite y esta vez no fue la excepción, pues la compañía reveló que rompió una vez más su récord de audiencia.

La tarde del 1 de diciembre se libró una de las batallas más titánicas en la isla de Fortnite, que estuvo cerca de desaparecer debido a que Galactus amenazaba con robar el Zero Point. Definitivamente los fans querían conocer qué pasaría en el cierre de la temporada y otra vez se encargaron de romper los niveles de audiencia.

De acuerdo con información oficial de Epic Games, el evento de la Temporada 4 del Capítulo 2 de Fortnite fue el más visto de forma simultánea por jugadores de todo el mundo, ya que alrededor de 15.3 millones de jugadores se dieron cita en el juego al mismo tiempo.

Para ponerlo en contexto, te informamos que el evento más visto antes del de Galactus era el del concierto de Travis Scott, que registró la participación de 12.3 millones de jugadores simultáneos. Este evento también tuvo gran éxito en plataformas de video, pues más de 3.4 millones de espectadores se unieron a la acción y siguieron de cerca lo que sucedía en tiempo real.

Por si te lo perdiste: así de trepidante fue el evento de Galactus.

We defeated him! A record 15.3 million concurrent players joined forces in our biggest event ever to fight back Galactus in today's in-game event, while more than 3.4 million cheered and watched on @YouTubeGaming and @Twitch ! pic.twitter.com/IAcNpcPKEw

Afortunadamente, Epic Games no tuvo problemas con sus servidores, pero Twitch no corrió con la misma suerte, ya que experimentó breves problemas leves relacionados con su funcionamiento en general. La compañía no mencionó cual fue la causa, pero se especula que fue Fortnite, ya que los inconvenientes se registraron a la par del evento.

“En este momento estamos investigando un problema que causa múltiples problemas. Algunos de estos problemas incluyen, pero no se limitan, a iniciar sesión, cargar el sitio, notificaciones y alertas, detalles faltantes en el stream y elementos faltantes del sitio”, comentó Twitch en Twitter.

Luego de 1 hora, la compañía informó que ya había solucionado estos inconvenientes, pero advirtió a los creadores de contenido que transmitieron el evento de Fortnite que tuvieran cuidado con posibles reclamos por DMCA, ya que en una parte del evento de Galactus se escuchó la canción Demon Fire de AC/DC.

📢 If you streamed the Fortnite Nexus War event, and you want to be cautious about DMCA risk from the music in that event, consider exporting/downloading and then deleting any related VODs or Clips.



Please review our FAQ for any additional DMCA questions: https://t.co/tGiEMOsvHa