Demo de The Wonderful 101 Remastered ya está disponible y deja jugar con Bayonetta

PlatinumGames sorprendió este año con múltiples anuncios, entre los cuales estuvo el lanzamiento de The Wonderful 101 Remastered en las consolas modernas PlayStation 4 y Nintendo Switch, así como en PC. Si aún no conoces este juego o el estilo de PlatinumGames y querías primero probarlo para después decidir si comprarlo o no, te tenemos excelentes noticias, ya que un jugoso demo del juego ya está disponible y te dará recompensas irresistibles.

La desarrolladora PlatinumGames anunció que lanzó el Wonder-Sized Cadet Demo, una versión de prueba que ofrece la Misión 001, la cual contiene el Prólogo y los 3 actos 001-A, 001-B y 001-C. En total, este demo ofrece casi 2 horas de entretenimiento y está disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

Además de dejarte probar las mecánicas de gameplay de The Wonderful 101 Remastered, este demo guardará tu progreso y te dará la opción de continuar la aventura desde donde la dejaste en el juego completo si decides comprarlo.

Será más fácil conseguir a los 3 personajes más raros en The Wonderful 101 Remastered

Lo más interesante de este demo es que dará acceso inmediato a uno de los personajes más difíciles de conseguir del juego, estamos hablando de la Bruja de Umbra, Bayonetta. Originalmente sólo era posible jugar con este personaje al desbloquear los 101 logros del juego, entre los cuales destacan completar todos los niveles en la dificultad más alta, y obtener rango Platinum en todas las pantallas de resultado de operación.

Por otro lado, PlatinumGames también recompensará a los jugadores que ya compraron el juego, pues con la actualización 1.03 se agregó una opción para desbloquear contenido por medio de códigos y la desarrolladora ya liberó los primeros 2, UMBRANGIFT y ANGELSLAYERS, el primero regalará a Bayonetta y el segundo ofrecerá adicionalmente a sus amigos Jeanne y Rodin, los otros 2 personajes más complicados de desbloquear del juego. Además, PlatinumGames dejó ver que podrán desbloquearse 5 nuevos personajes con futuros códigos.

Nuevos personajes se desbloquearán con códigos

Te dejamos con el trailer del demo a continuación.

¿Cómo recibes estas noticias? ¿Querías conseguir a Bayonetta, pero creías que era muy complicado? Cuéntanos en los comentarios.

Te recordamos que The Wonderful 101 Remastered fue posible gracias al apoyo de los fans en Kickstarter y contiene muchas adiciones en comparación con el lanzamiento original. Las principales son 2 misiones extra y una banda sonora más robusta.

The Wonderful 101 Remastered está disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas su ficha.

