Fortnite: así funcionan los contratos y las Barras del Battle Royale

Punto Cero, la Temporada 5 del Capítulo 2 de Fortnite, llegó con una atractiva temática de cazarrecompensas. Epic Games añadió algunas novedades a las partidas para que los jugadores puedan convertirse en mercenarios y ganar algunas recompensas.

Así pues, el Battle Royale ahora cuenta con un sistema de contratos y una nueva moneda de cambio llamada Barras. La compañía sabe que los jugadores pueden tener dudas al respecto, así que detalló el funcionamiento de cada añadido.

Entérate: parece que podrás usar a Kratos de God of War en Fortnite

La nueva temporada llegó con varios personajes que los jugadores podrán encontrar en la isla. Cada uno de ellos tendrá misiones especiales, que también se podrán encontrar en tablones a lo largo y ancho del mapa.

Estos contratos pondrán a prueba las habilidades de los fans del Battle Royale, pues las misiones consisten en eliminar a otro jugador antes de que acabe una cuenta regresiva. En el mapa se mostrará una pista de la última locación del objetivo, así que las partidas serán una cacería constante.

Por otro lado, los jugadores que son perseguidos podrán usar un rastreador para tener una idea de qué tan cerca está el cazarrecompensas que va por su cabeza. Si los jugadores perseguidos sobreviven o los mercenarios atrapan a su presa, entonces recibirán una recompensa: Barras.

Los equipos podrán colaborar para proteger al jugador cazado, pues todos se llevarán una jugosa recompensa si es que sobrevive.

Introducing Fortnite Bars and Bounties!



Fortnite Bars are a new in-game currency earned through activities completed in matches such as collecting Bounties. Finish a Bounty and earn more bars.



Info here: https://t.co/Euk4Fo0WDr